Guillermo Moreno lanzó un video de su candidatura y estallaron los memes

Luego de haber lanzado su precandidatura a diputado nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por el partido Principios y Valores, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, compartió un video de lanzamiento de campaña en las redes sociales de su espacio político. Memes, videos doblados y repercusiones del material audiovisual.

Moreno se lanzó el pasado viernes como cabeza de lista acompañado por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal.

En el día de ayer, el espacio político de Moreno compartió en las redes sociales un video de campaña donde se lo ve acompañado de su esposa, recorriendo un barrio y llegando a las puertas de la Casa Rosada.

De fondo, en el recorrido del dirigente peronista, se escucha una cumbia que remarca el compañerismo propio de la narrativa justicialista.

"Amigos tiene cualquiera, militantes puedes tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo", dice la lírica que acompaña el paseo de Moreno que, en el comienzo de su video de campaña, aparece con un café y luego besa un chico que está dormido.

Las redes se hicieron eco del video

El material "low cost" que eligió el economista para mostrar su candidatura fue objetivo de videos y memes en las redes sociales, algo similar a lo que ocurrió con la campaña del precandidato de Juntos, Diego Santilli, y la foto de su mechón de pelo.

El afiche de campaña de Guillermo Moreno en la provincia pic.twitter.com/dlwKb6ucoD — Cristian Londra🇦🇷 (@CristianLondra) July 27, 2021

Varios usuarios destacaron el mismo video de Principios y Valores acompañado por el tema introductorio de la clásica serie Alf.

Es de otro planeta. pic.twitter.com/7rv8jp6iiq — GAbi Suarez (@GabiSuarez77) July 27, 2021

Otra de las repercusiones que tuvo el material que protagoniza el ex secretario de Comercio se focaliza en una captura del video, donde se habla de "anarco-feminismo".

Guillermo Moreno, el candidato del anarcofeminismo pic.twitter.com/Nzwu1ujNwv — Ce (@Ing_Torta) July 27, 2021

La fórmula de Moreno

Con variadas críticas al Frente de Todos y particularmente al presidente Alberto Fernández durante la gestión en el ejecutivo, Moreno se cortó de la coalición oficialista y del Partido Justicialista, y cerró su propia lista para competir en territorio bonaerense.

"Le pedí al movimiento obrero organizado, a las 62 Organizaciones, que me designen una compañera peronista para que me acompañe. Ahora no tengan dudas de que no hay ninguna mujer peronista de la Provincia que no vaya a votar esta lista", había manifestado el día de su anuncio el ex funcionario kirchnerista sobre su compañera de fórmula, Susana Ocampo.

Del otro lado de la General Paz, en Capital Federal, la lista que impulsa Moreno esta encabezada por la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, María "Pimpi" Colombo.

GI/FL