José Luis Espert cargó contra Guillermo Moreno: "Preso deberías estar. Destrozaste el INDEC"

El precandidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, cargó contra el exsecretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, insistiendo en que "debería estar preso" o "en cana" por haber "destrozado el INDEC" cuando era funcionario.

"En cana deberías estar. Este tipo destruyó el INDEC. Le mintió a toda la sociedad. Hubo millones de trabajadores y empresarios que pagaron impuestos al pedo", insistó Espert emitiendo una dura crítica contra Moreno, durante un debate en Crónica TV.

Previamente, lo había acusado también de "ser un ignorante" y "una máquina de decir pavadas". Frente al descargo del referente liberal, Moreno respondió: "Lo que dijo no lo voy a hacer personal por que nos respetamos. Pero es una tontería".

"Estos liberales cada vez vienen peor. Antes eran buenos, hoy son un desastre. Los liberales solo traen hambre. Cuando gobierne el peronismo, va a haber asado una vez por semana. Mirá que fácil", sostuvo el exsecretario de Comercio Exterior.

"No seas gil. No seas ortiva que es lo peor que puede haber", remarcó Moreno a continuación, a lo que Espert replicó, sin dejarlo seguir hablando: "Vos seguro estudias para decir tantas tonterías. Yo no hago más que ser realista".

En los últimos tramos de la entrevista, Moreno insisitó: "¿Por qué no armamos un debate sobre el INDEC? Yo te puedo asegurar que Espert no sabe nada, por que estos liberales se llenan la boca y la verdad que no estudiaron nada".

