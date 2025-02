Hackearon la cuenta de X de Yanina Nicoletti, la abogada de Hayden Davis

Luego de conocerse que se presentará ante la Justicia argentina para exponer a los responsables de la estafa de $LIBRA, Yanina Nicoletti, la abogada de Hayden Davis —señalado como uno de los beneficiados en la operación—, sufrió el hackeo de su cuenta de X (ex Twitter).

Según informó Noticias Argentinas este domingo, la cuenta de Nicoletti sufrió un ciberataque: cambió la foto de perfil (por una de la máscara de Guy Fawkes utilizada por Anonymous) y se borraron sus tuits. La letrada había escrito que se presentará en la Justicia argentina para denunciar a los "verdaderos responsables" del criptogate.

Nicoletti indicó que presentará una denuncia separada del expediente ya abierto tras el colapso del activo digital. En un comunicado, la abogada afirmó que, ante la falta de avances en la investigación, su equipo se presentará como denunciante y querellante para aportar pruebas que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos en las leyes para investigar, detectar y reprimir con eficacia a los verdaderos responsables del hecho, se torna necesario presentarnos ante la justicia argentina", sostuvo Nicoletti.

Según la abogada, la inacción oficial no sólo permitió que el caso se desborde en especulaciones, sino que dejó desprotegidos a quienes, como su cliente, están en el ojo de la tormenta.

La abogada asegura que pondrán a disposición del fiscal Federico Taiano “lo que se estime corresponder en defensa del empresario Hayden Davis, contribuyendo de esta manera, a través del esclarecimiento de los hechos, a la verdad y, en consecuencia, a la incolumidad de su buen nombre y honor”.

Con esta movida, la defensa busca no sólo limpiar la imagen de Davis, sino también señalar a otros actores como los verdaderos culpables del descalabro.

Según Arkham, Hayden Davis tiene ocultos casi 300 millones de dólares de la criptomoneda $Libra

La empresa Arkham, especializada en el análisis de blockchain y criptomonedas, identificó más de 1000 direcciones de la compañía Kelsier Ventures que contendrían una parte de los fondos producidos a partir de la criptoestafa de $Libra, en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei. Según Arkham, la suma involucrada y oculta llega casi a los 300 millones de dólares.

“Las direcciones de Kelsier que contienen fondos asociados a Libra están etiquetadas en nuestra entidad 'Libra'. Las direcciones de Kelsier separadas del proyecto Libra están etiquetadas como "Kelsier Ventures (Hayden Davis)", describió Arkham. De esta manera, Arkham dio un paso importante para rastrear los fondos que estarían bajo el dominio de quien se hace llamar públicamente Hayden Davis, pero cuya identidad no fue confirmada aún.

"Los muertos se vuelven buenos": se conoció un video de Hayden Davis aplaudiendo a Milei mientras insultaba a Ginés González García

De acuerdo a esta información, Kelsier Ventures posee 300 millones de dólares en fondos generados con la criptomoneda $Libra. De esos fondos, 100 millones de dólares estarían almacenados en otras dos monedas digitales, una SOL y la otra USDC, esta última tiene la característica de ser estable y mantiene una equivalencia de 1:1 con el dólar. Finalmente, los 200 millones de dólares restante continuarían en $Libra.

Por su parte, en una de sus últimas apariciones públicas, en una entrevista con el influencer Dave Portnoy, Hayden Davis afirmó que una parte del dinero producido con $Libra era de Argentina. El propietario de Kelsier Ventures se reunió en varias oportunidades con Milei, una de ellas el 30 de enero de este año en Casa Rosada.

“Nunca dije que es mi dinero. No me estoy escapando con el dinero y no tengo ningún deseo de escaparme con el dinero. No es mío, es de Argentina, no sé qué asociación quieren hacer con eso”, dijo la última semana luego de que escalara el conflicto. Anteriormente, en un reportaje con el youtuber estadounidense Stephen Findeisen, Davis sostuvo que era "asesor" de Milei y que actuó en su nombre. "No soy el protagonista aquí, lo hice en nombre de Milei", dijo.

ML