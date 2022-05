Hepatitis aguda en chicos: luego del nene de Rosario, se registró otro caso en Neuquén capital

Luego que este miércoles se conociera el caso de un chico de 8 años en la provincia de Santa Fe afectado por un cuadro de hepatitis aguda y de origen desconocido, similar al que viene provocando alarma en varios países del mundo, la reacción de los voceros del Ministerio de Salud e infectólogos consultados fue cautelosa y hablaron de "caso aislado", pero apenas 24 horas más tarde, esta vez en Neuquén, se informó oficialmente que un nene de 4 años está internado en una clínica privada de Neuquén capital con "diagnóstico presuntivo de hepatitis e insuficiencia hepática leve a moderada, posteriormente confirmado".

Las noticias desde la provincia neuquina destacan que el paciente "se encuentra con buena evolución clínica y se esperan los resultados de serología e hisopados para determinar la causa", aunque la preocupación crece entre las autoridades de Salud de todo el país, ante la certeza de que esos dos casos registrados en pocas horas son un síntoma claro de que la Argentina se suma a la lista de países que ya intentan descifrar el nuevo desafío, esta vez escudado en la hepatitis.

La hepatitis aguda infantil llegó a la Argentina: cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

Este miércoles la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, había anticipado que el chico con hepatitis aguda "se encuentra estable", señalando lo que citábamos de que "al ser un caso aislado no se puede contextualizarlo en los brotes que se están registrando en Europa".

"Las causas del cuadro aún no hay sido determinadas", agregó la funcionaria, señalando que se había informado del tema al área de epidemiología del Ministerio de Salud Nación, ante el alerta lanzado a nivel global por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los estudios que se hacen habitualmente en los cuadros de hepatitis lo único que habían concluído es que "no se trata de las conocidas hepatitis A, B y C".

El paciente rosarino se encuentra internado en el Hospital de Niños de zona norte de esa ciudad, y los síntomas sobre los que aleró la OMS hablan de ictericia, diarrea, vómitos y fuertes dolores abdominales; con casos extremos que han llegado a requerir urgentes trasplantes de hígado. Hubo incluso casos fatales y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), junto a OMS, admitieron que no saben todavía las causas de esos cuadros tan graves en chicos tan pequeños.

Los primeros casos, en el Reino Unido

Fue a mediados de abril que la OMS oficializó que se estaban registrando casos de hepatitis grave de causa desconocida en el Reino Unido, iniciando una cuenta que en 20 días no ha dejado de crecer, extendiéndose ya a 20 países no solo de Europa, sino también de las Américas, el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático.

"No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.", indicó Enrique Pérez, gerente de Incidente para Covid-19 y jefe de Información sobre Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS.

"Del total de casos, tenemos que 19 de estos niños han sido sometidos a trasplante de hígado y uno ha fallecido", dijo el especialista, aunque poco después el Ministerio de Sanidad de Indonesia confirmó que en ese país murieron tres chicos en las últimas horas por el mismo cuadro de hepatitis aguda de origen desconocido.

HB