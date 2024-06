Tras dos años de espera, la serie "House of the Dragon" (La Casa del Dragón) de HBO está lista para una segunda temporada a partir del 17 de junio que promete aún más sangre, fuego y lucha por el poder, los ingredientes que llevaron al éxito a su predecesora "Game of Thrones".

La larga huelga de guionistas y actores en Estados Unidos retrasó durante meses la finalización de esta temporada ambientada en la mítica tierra de Westeros, casi dos siglos antes de Game of Thrones.

Cuándo se estrenará la película de los Peaky Blinders en Netflix: el capítulo final de Thomas Shelby

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La segunda temporada se estrena el 16 de junio en Estados Unidos y América Latina, el 17 en toda Europa a través la plataforma Max, producto de la fusión HBO Max y Discovery+.

Su primer episodio retoma la trama allá donde los fans se despidieron de los protagonistas: la hija del recién fallecido rey Viserys, Rhaenyra (Emma d'Arcy), se disputa el trono con su hermanastro Aegon (Ty Tennant), que acaba de ser investido.

Rhaenyra manda a uno de sus hijos a lomos de un dragón para tejer alianzas, pero en el camino el joven Lucerys es destrozado tras una épica batalla en los cielos por su primo Aemond (Ewan Mitchell), el turbador príncipe tuerto de cabellera blanca.

El aspecto estético de los actores de Peaky Blinders en la vida real

La temporada 2 de "House of the Dragon" llega con más escenarios para las intrigas y las batallas

A partir de ahí, la intriga de los ocho episodios de esta nueva temporada está guardada bajo siete llaves.

Pero de los avances difundidos en redes sociales desde hace semanas se deduce que las mujeres tendrán un papel esencial en esta temporada, así como los dragones, que en Juego de Tronos solo aparecieron decisivamente en las últimas temporadas.

"Todo se vuelve más grande, hay más escenarios" para las intrigas y las batallas, explicó en un video promocional el creador del mundo de Westeros, el escritor George R.R. Martin.

"Es mundo profundamente inmersivo. Y aunque puede ser emocionante y espectacular en ocasiones, creo y espero que sean las conexiones de los personajes los que motiven al público a regresar", explicó en entrevista con la AFP el principal adaptador y productor ejecutivo de House of the Dragon, Ryan Condal.

Cuándo se estrenará 'Goyo' en Netflix, una película argentina que rompe con el estereotipo del amor

La primera temporada, a lo largo de 2022, fue un éxito de público. Su primer episodio convocó a casi 10 millones de telespectadores en Estados Unidos, la mayor audiencia de una serie original en la historia de HBO.

Condal reconoce que House of the Dragon es más sombría y "solemne" que Juego de Tronos, el mayor éxito de la historia de las series televisivas, lleno de personajes coloridos, con un humor negro y situaciones procaces que provocaron las delicias (y a veces el escándalo) del público.

"Esta serie tiende a centrarse en la familia principal (los Targaryen). Aunque vamos a introducir una serie de personajes nuevos provenientes de capas menos privilegiadas de la sociedad", explica.

"Gran parte del humor de la serie original provenía de esos choques culturales de gente de capas sociales diferentes", añade.

"Heeramandi", el nuevo éxito de Netflix revive el complejo pasado de las "cortesanas" de Pakistán

Daemon, el personaje más impredecible de la segunda temporada de "House of the Dragon"

El personaje más impredecible es quizás Daemon (Matt Smith), el tío y esposo de Rhaenyra, fiel a su reina pero también obsesionado con el trono, apunta Condal.

"Creo que Daemon sigue siendo el personaje más volátil, pero con suerte tenemos a muchos otros en la temporada", explica.

Una de las frases enigmáticas de la primera temporada la pronuncia el rey Viserys ante su hija Rhaenyra: "la idea de que controlamos a los dragones es una ilusión".

Se estrenó el documental del caso Generación Zoe que explica el mundo de las estafas

"Habrá que esperar", indica Condal con una sonrisa. "En cierta manera, se puede ver House of the Dragon como una metáfora del poder nuclear. Tienes dos superpotencias, la Casa de los Negros y la de los Verdes. Ambos tienen dragones. Pero esos dragones son bestias vivas. Y el hecho de que un humano esté montado encima de un dragón no significa que lo controle", añade.

La tercera temporada de House of the Dragon ya está siendo escrita, revela su productor ejecutivo.

afp / ds