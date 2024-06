La General Paz es un mundo: micro de compradores a La Salada chocó a un camión de pollos brasileños

Los accidentes en la General Paz no son habituales, forman parte del paisaje. Y este sábado al menos 15 personas heridas de diversa consideración por el choque de un micro escolar contra la parte trasera de un camión, a la altura de Avenida de los Corrales, en Mataderos.

La mecánica del accidente la inició el conductor del camión, un transporte brasileño que traía pollos, que calculó mal la altura del vehículo y dio contra un puente, quedando obviamente "clavado" en el lugar. Detrás venía uno de esos tradicionales micros naranja escolares, cuyo conductor hacía horas extras llevando este sábado compradores a La Salada, la gigantesca feria pegada al Riachuelo. Y aunque el chofer intentó de manera desesperada "volantear" para esquivar al camión pollero, no consiguió hacerlo y terminó impactando con la mitad derecha de su colectivo la cola del camión, en durísimo golpe.

No es nada fácil manejar esos micros, pesados, y en muchos casos con años de trajín encima, pero además no se caracterizan por el uso de los cinturones de seguridad, de manera que los pasajeros que ya hacían cuentas de compras de en La salada terminaron apiñados por el terrrible "palazo".

Fue cerca de las 9.30, hubo amplio operativo policial y el SAME operó con su eficacia habitual, mientras los automovilistas que a esa hora estaban en esa mano de la General Paz debieron soportar tremendo embotellamiento.

Por suerte el informe del SAME no habló de heridos graves, sino de 9 personas que requirieron por el cariz de sus heridas ser trasladadas a diversos hospitales. Y el chofer volvió a nacer, porque su suerte pudo ser mucho peor si no alcanzaba a "abrirse" un poco al carril vecino, e impactaba de lleno con el frente de su micro contra la cola del camión...

HB