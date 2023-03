El joven de 17 años acusado de matar gatos y perros en Parque Luro, Mar del Plata fue imputado por infracción a la ley Sarmiento de protección animal en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Su accionar quedó registrado en las cámaras de seguridad de sus vecinos.

El chico fue evaluado por tres psiquiatras que determinaron que no existe “criterio de internación”, mientras que desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispusieron que su propio equipo interdisciplinario realice una evaluación en profundidad.

Según explicó el fiscal de menores Marcelo Yánez Urrutia a La Capital, el adolescente de 17 años fue imputado por el delito de maltrato animal al violar la ley Sarmiento. Urrutia aclaró que, si bien el hecho es “gravísimo”, la pena por maltrato animal es “muy baja”, con un máximo de un año de prisión.

La familia del acusado no sale de su asombro por lo ocurrido y fueron víctimas de escraches de varios vecinos por lo que pidieron ayuda a las autoridades para tratar al menor. Ante esto llevaron al adolescente a que lo evaluaran tres psiquiatras, pero todos acordaron que no existe un criterio de internación y que debe ser tratado por psicólogos.

Por su parte, el fiscal Yánez Urrutia ya dispuso que un equipo interdisciplinario del Fuero de Responsabilidad Juvenil, con psicólogos y psiquiatras, para que trabajen con el adolescente, hablen con él y analicen los pasos a seguir y los motivos de su comportamiento.

Cómo actuaba el asesino de gatos

De acuerdo con la información que trascendió, en los últimos días al menos cuatro gatos y un perro habrían sido asesinados por el acusado. En los videos que se viralizaron se ve al joven dejar cadáveres de animales con total frialdad sobre la vereda.

El padre del chico reveló que habló con el joven y le consultó por qué acariciaba a los gatos para después matarlos, sin embargo, no obtuvo respuesta. "Le pido disculpas a la chica a la que le mató los gatos. Es una locura y no lo puedo creer", aseguró el hombre. A su vez, explicó que el adolescente "está mucho tiempo adentro de casa, pero no toma, no se droga y no sale a bailar".

Al ser consultado sobre si sufría algún tipo de problema, el papá dijo: "Tuvo problemas en los colegios porque le hacían bullying, que le decían 'colorado mufa'". "Comprendo a los vecinos, mi mujer es protectora de perros, hasta hemos curado palomas. Mi hijo no va a salir más a la calle solo", continuó.

