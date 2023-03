Un joven fue acusado de matar gatos y perros en el barrio de Parque Luro, en Mar del Plata. El accionar del adolescente quedó registrado por cámaras de seguridad y, al viralizarse las imágenes del sujeto dejando en la vereda cadáveres de los animales, la policía decidió actuar de oficio.

La situación generó inmediato repudio en las redes sociales por la frialdad con la que actuó el adolescente.

De acuerdo con la información que trascendió, en los últimos días al menos cuatro gatos y un perro habrían sido asesinados por el acusado.

Tras la difusión de las imágenes y clips, los vecinos del barrio convocaron a un escrache a la casa de la familia del joven, quien tendría 17 años de edad.

La Secretaria de Seguridad del municipio confirmó que la policía inició actuaciones de oficio para abrir una causa contra el acusado por el evidente maltrato animal.

Habló el padre del joven acusado de matar gatos

El padre del adolescente de 17 años apuntado por el asesinato de los animales decidió romper el silencio y hablar con los medios tras la difusión de los videos que incriminan a su hijo. "Me llamaron porque estaba saliendo por televisión (su hijo) y no lo podía creer", comenzó.

Luego contó que al ver las imágenes sintió ganas de pegarle al chico, pero que su esposa lo frenó.

También reveló que habló con el joven y le consultó por que acariciaba a los gatos para después matarlos, y él no supo que responder. Por esta razón llamaron a un psiquiatra pero cuando lo iba a venir a ver, los vecinos estaban atacando la casa y la policía les recomendó llevarlo al hospital.

Al mismo tiempo realizaron una autodenuncia en la comisaría 7ma para pedir ayuda.

"Le pido disculpas a la chica a la que le mató los gatos. Es una locura y no lo puedo creer", aseguró el hombre. A su vez, explicó que el adolescente "está mucho tiempo adentro de casa, pero no toma, no se droga y no sale a bailar".

Al ser consultado sobre si sufría algún tipo de problema, el papá dijo: "Tuvo problemas en los colegios porque le hacían bullying, que le decían 'colorado mufa'".

"Comprendo a los vecinos, mi mujer es protectora de perros, hasta hemos curado palomas. Mi hijo no va a salir más a la calle solo", continuó.

En último lugar concluyó con un pedido: "Necesitamos ayuda profesional, a mí me supera".

JP/fl