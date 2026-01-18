Investigan cómo una adolescente de 14 apareció en el fondo de una alcantarilla pluvial en Oberá

Este domingo Oberá, la hermosa localidad misionera, estaba entre las tendencias de X y esa circunstancia obedecía al llamativo hallazgo de una adolescente de 14 años en el fondo de una alcantarilla de desague pluvial en el barrio Gunther, no muy lejos de la Ruta 14.

La chica se encontraba inconsciente, y no se sabe todavía como terminó en ese lugar, si se pudo haber caído o si en cambio la arrojaron otras personas, lo cierto es que el operativo que se montó de bomberos y médicos cumplió con el rescate y fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá, donde se espera que sea evaluada y surjan algunos datos que permitan dilucidar que pasó con ella. Incluso su testimonio puede ayudar al Juzgado de Menores interviniente en el caso a decidir sobre el tema.

El episodio ocurrió en la esquina de las calles Perito Moreno y Marcos Kanner, vecinos descubrieron que la adolescente estaba sobre el fondo de esa alcantarilla, y la policía montó un operativo de emergencia para sacarla de allí en el menor tiempo posible. Bomberos usaron una camilla plástica con sogas para sosternerla, y así la menor llegó a una ambulancia que la condujo al nosocomio en que se recupera. Se dispuso que sea sometida a una revisión médica completa, para que el informe respectivo llegue a la Justicia.

Se tomaban este domingo algunos testimonios de sus familiares y ocasionales testigos, pero todavía no estaba claro como se produjo esa caída, penosa situación que podría implicar violencia con menores.

En CABA hallaron a Ludmila, desaparecida una semana

En otro caso que involucra a jóvenes, este sábado 17 de enero fue hallada en buen estado de salud Ludmila Barros, la chica de 22 años desaparecida desde el sábado 10 en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Estaba en el barrio porteño Villa 31, en Retiro.

Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que "la buscó y encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora".

Barros había sido vista por última vez el 10 de enero, fecha en la que su familia perdió todo tipo de conexión con ella luego de que no regresara al domicilio que alquilaba. "El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie supo más nada. La buscamos por todos lados y nada", había declarado su hermana María al medio local La Unión.

HB