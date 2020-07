La Izquierda se movilizó por la aparición con vida de Facundo Castro

La agrupación juvenil ¡Ya Basta! y el partido de izquierda Nuevo MAS se movilizaron desde el Congreso hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires y realizaron un acto para exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido hace más de 80 días.

"Es un verdadero escándalo político que hace más de 80 días no sepamos en dónde está Facundo Castro. La causa ya se encuentra caratulada como desaparición forzada. Nos parece necesario que Sergio Berni de un paso al costado y se constituya una comisión investigadora independiente", dijo la dirigente nacional del Nuevo MAS, Manuela Castañeira.

En esa línea, Castañeira agregó: "Día tras día crecen los casos de gatillo fácil y represión en general en la provincia de Buenos Aires, y principalmente en el Gran Buenos Aires. Hechos como el caso de Facundo Castro nos remiten a lo más oscuro de la historia argentina, y son inadmisibles. El gobierno es responsable de que Facundo Castro aparezca con vida".

¿Dónde está Facundo? Buscan pistas en Puerto Madryn, cotejan ADN y peritan el libro de guardia

"Me sumo a la movilización por aparición con vida ya de Facundo Castro. En este caso hay responsabilidades estatales. No puede ser que un joven como Facundo, que fue visto por última vez cuando lo interceptó la Policía Bonaerense, se encuentre desaparecido hace más de 80 días. Además, su madre, Cristina Castro, denuncia maniobras de encubrimiento tales como que se están investigando hipótesis contrarias a las que presenta la querella o que se difunden noticias falsas en torno al caso. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una desaparición forzada", manifestó.

