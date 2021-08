"Jeannette": la misteriosa isla rusa que Google Maps oculta desde 1980 y despertó teorías conspirativas

El descubrimiento de un pedazo remoto de tierra helada que pertenece a Rusia, y que parecería estar "censurado" por Google Maps, logró desencadenar una gran cantidad de teorías conspirativas elaboradas por usuarios a lo largo del mundo.

Bautizada como la isla "Jeannette", que mide solo 1.2 millas cuadradas o alrededor de 3 kilómetros cuadrados de longitud, es parte del archipiélago de De Long Island en el Mar de Siberia Oriental, una especie de cuerpo de agua marginal del Océano Ártico.

Las imágenes de dicha isla, proporcionadas a Google por The International Batymetric Chart of the Arctic Ocean, exhiben una enorme e irregular mancha encima del bloque helado, la cual debido a su poca opacidad no permite ver que hay debajo de ella.

La imagen de la isla "Jeannette" en Google Maps está tapada por una enorme mancha negra.

Luego de realizarse el hallazgo, internautas comenzaron a especular. Todo tipo de sugerencias tuvieron lugar. Entre ellas, que la mancha negra ocultaba una base militar rusa secreta, un radar o una estación naval. Incluso hasta que la isla era habitada por extraterrestres.

En Reddit, un usuario bajo el nombre de exoplanetaryscience escribió: "Google rara vez realiza este tipo de acciones sin motivo. Una búsqueda en Google Earth muestra que la imagen fue censurada permanentemente, incluso durante la década de 1980".

Acto seguido, compartió la noción de mucho otros "conspiranoicos" suponiendo que en esa zona en específico existe "una base militar rusa oculta, posiblemente bastante sustancial en eso". Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren.

¿Qué se sabe sobre la isla Jeannette?

Fotografías reales de la isla rusa, descubierta durante una expedición en 1881.

Jeannette fue descubierta en 1881 durante una expedición dirigida por el explorador y oficial de la Armada estadounidense George E. De Long, como parte de un esfuerzo infructuoso para llegar al Polo Norte a través del Estrecho de Bering.

De Long se había encontrado atrapado en un espeso hielo cerca de la isla Herald y, mientras flotaba, se acercó a la isla Jeannette. Los exploradores se refugiaron en la isla deshabitada, le pusieron el nombre de su barco, el USS Jeannette, y tomaron posesión de ella.

Sin embargo, después de la Expedición Hidrográfica Imperial del Océano Ártico de 1910-1915, Rusia anunció públicamente que Jeannette, junto con otras islas árticas, era su territorio. Por algún motivo, Estados Unidos no impugnó la afirmación sobre la isla.

Una de las últimas expediciones para investigar el enorme bloque de tierra helada sobre el Océano Ártico.

A diferencia del ocultamiento realizado por Google Earth o Google Maps, la isla es visible en las imágenes satelitales de baja resolución del área en otros sitios, como Bing Maps, según el sitio web de periodismo de investigación Bellingcat.

Fotos que pudieron se captadas por estos satélites fueron comparadas con aquellas tomadas durante una expedición a las islas del Mar de Siberia Oriental. Ambas coinciden y muestran que se trata de una isla "completamente inhabitada".

No queriendo dejar morir el mito, la empresa IBCAO fusionará sus esfuerzos con el Proyecto Nippon Foundation-GEBCO-Seabed 2030 con el objetivo de desarrollar una base de datos que develen misterios del fondo marino global para 2030.

