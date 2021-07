China: descubren una base militar similar al Área 51 a través de imágenes satelitales

Un antiguo campo de pruebas nucleares en un rincón remoto de la provincia china de Xinjiang fascina a los expertos. Tras analizarlo, coinciden en que el misteriosa establecimiento podría estar siendo utilizado como un equivalente al “Área 51” estadounidense.

No es ninguna sorpresa la existencia de una carrera entre países por mejorar mejorar rápidamente las capacidades no tripuladas de sus fuerzas aéreas. Los mismos expertos insisten en que el uso del complejo recae en la intención de satisfacer aquel deseo.

Fue primeramente descubierto a través de imágenes que fueron tomadas por un satelitale de Planet Labs fechadas el martes 1 de junio. Las mismas pueden ser encontradas también en Google Maps y son prueba de la base secreta cerca de Malan.

La antigua base militar de pruebas nucleares, similar al Área 51, en la provincia china de Xinjiang.

Asimismo, el medio estadounidense WarZone precisó haber localizado también una serie de prototipos de aviones no tripulados de la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular, coomo por ejemplo un caza J-16 Flanker que puede ser visto en una pista.

Si bien las exhibiciones de aeronaves no tripuladas en el sitio no son nuevas, fue la mezcla de aeronaves no tripuladas con una aeronave tripulada y la diferencia de estilos lo que llamó la atención de quienes examinaron las imágenes.

"A primera vista, pensamos que podría ser un derivado de Flanker no tripulado que está siendo sometido a pruebas, o algo relacionado con la formación de equipos aéreos de aviones tripulados y no tripulados", escribió Tyler Rogoway.

Combinación de aviones tripulados con no tripulados en una de las pistas de la base militar.

El medio sugirió que podría estar en marcha un programa de infusión de IA. De la misma manera, otros países han estado aplicando activamente esos programas para mejorar sus tecnologías. Se cree que Beijing llama a su proyecto "Victoria de inteligencia".

A unos 200 km al sureste del lago Lop Nur, hay una instalación aún más inusual que está siendo sometida a intensos trabajos de expansión, cuyas primeras señales se registraron en 2016. Las tres pistas de 5 km de largo tienen formación triangular.

Los expertos creen que este fue el lugar de aterrizaje del primer vuelo de avión espacial sin tripulación de China en septiembre del año pasado. La nave espacial, montada en un cohete Long March 2F, que regresó a la Tierra después de dos días en órbita.

Imágenes satelitales de las pistas de 5 kilómetros en Lop Nur, dispuestas en forma triangular.

Las fotos satelitales de Maxar parecen atestiguar que se está llevando a cabo una amplia expansión de su hangar e instalaciones de servicio. Hasta el momento, no ha habido comentarios oficiales de Beijing sobre las especulaciones que nacen de los medios.

