Jimi Hendrix, un talento del rock que se abrió paso con todo en contra

El 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington, Estados Unidos nació uno de los mayores músicos de la historia del rock, Jimi Hendrix, tal como luego lo conocería el mundo entero.

Considerado como uno de los guitarristas más talentosos de la historia, Hendrix nació como Johnny Allen Hendrix, nombre que luego le cambiarían a James Marshall Hendrix .

Lucille, la madre de Jimi, quedó sola con el bebé, ya que el padre, Al, había sido reclutado pocos meses después del nacimiento para sumarlo a las tropas que marchaban a la Segunda Guerra Mundial.

Así Hendrix tuvo una infancia muy difícil. Su madre no pudo o no quiso hacerse cargo de Jimi, que pasó por muchos hogares de familiares y amigos que se turnaban para cuidarlo. Así fue hasta que Jimi Hendrix tuvo tres años, su papá regresó de la guerra y finalmente se hizo cargo de él.

La relación entre sus padres siempre fue problemática, ya que ambos tenían problemas con el alcohol y se peleaban frecuentemente. En 1951 finalmente Lucille y Al finalmente se divorciaron, por lo que la custodia de Jimi quedó a cargo solamente de su padre.

Los problemas familiares afectaron muchísimo al precoz talento musical. El mismo Jimi Hendrix le confesó a una novia adolescente que había sido abusado por “alguien que vestía un traje militar”.

Sus comienzos en la música empezaron cuando tenía 8 años. Su primer instrumento fue una escoba, pero para él simulaba ser la guitarra que su padre no accedía a comprarle.

Al cumplir 15 años pagó 5 dólares y consiguió su primera guitarra acústica. Todos los días practicaba escuchando artistas como Elvis Presley, Muddy Watters, B.B. King, Howlin’ Wolf y Robert Johnson.



Tiempo después, llegó a formar su primera banda de música que se llamó The Velvetones. Luego convenció a su padre de que le regalara una guitarra que sonara mejor y tuvo una Supo Ozark blanca.

En 1964 Jimi Hendrix participó en un concurso de talentos que se realizó en el Teatro Apollo ("Donde nacen las estrellas y se hacen las leyendas") y se llevó el primer premio. Sin embargo, él buscaba una carrera musical exitosa. Caminó y se hizo escuchar, hasta que empezó a tocar en la zona de Harlem y consiguió un puesto como músico de apoyo en la banda The Isley Brothers.



Tiempo después tocó con Little Richard, luego con Curtis Knight and The Squires y finalmente en 196 llevó su talento hasta Inglaterra gracias al apoyo de Linda Keith, a quien conoció en Estados Unidos cuando ella era la novia de Keith Richards, el guitarrista de The Rolling Stones.

Linda Keith recomendó a Andrew Loog Oldman y Seymour Stein, mánager y productor de The Rolling Stones respectivamente, que escucharan a Jimi Hendrix, pero ellos no le vieron nada especial y lo rechazaron.

Jimi Hendrix llegó hasta Chas Chandler, bajista de The Animals, quien estaba a punto de dejar su banda y convertirse en productor de nuevos artistas. Jimi Hendrix fue su primer cliente y fue como si le hubiera caído del cielo.

Estudió música desde los ocho años; hacía lo que quería con una guitarra.

En 1967 fue parte del Festival Internacional de Música Pop de Monterrey y esta presentación le dio el éxito que buscaba en Estados Unidos.



En 1968 grabó su tercer disco de estudio titulado Electric Ladyland y alcanzó el primer puesto de los éxitos estadounidenses más escuchados y ese álbum fue su disco más importante a nivel comercial.



Para 1970, Hendrix estaba en la cima del mundo con tres increíbles álbumes con una mezcla de sonidos del blues, funk y psicodelia, Are You Experienced (1967), Axis: Bold as Love (1968) y Electric Ladyland (1968), y ya lo consideraban como una de las figuras más importantes de la música de los años 60.

Kathy Etchingham, Kirsten Nefer y Monika Dannemann fueron algunas de sus varias mujeres.

Jimi Hendrix fue cambiando su estado de ánimo se volvió impredecible y violento, bebía demasiado y consumía drogas (sobre todo heroína) sin control.

La mafia lo secuestró durante una visita a un club de Nueva York y lo liberaron cuando otro jefe dio la orden de que así lo hicieran. Con todos los excesos, la salud de Hendrix se fue deteriorando visiblemente y la relación con su manager tampoco funcionaba bien.

Falleció a los 27 años de edad, el 18 de septiembre de 1970, por el consumo de barbitúricos (droga sintetizada que sirve como sedante del sistema nervioso central) combinados con ríos de alcohol.

Se fue joven y el éxito le explotó entre las manos, pero dejó un antes y un después en la historia del rock.