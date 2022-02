Julio Leiva: “Los streamers están creando una cultura”

Leiva nació en el barrio de Isidro Casanova, en La Matanza. Tiene 43 años y desde los 10 supo que quería ser periodista: “Cuando empecé a estudiar e ingresé por primera vez a un estudio me di cuenta que la radio era lo que más me atraía”, dijo en una entrevista con La Izquierda Diario en 2020. Se recibió en el Círculo de Periodistas y formó parte de la primera camada de estudiantes de Producción Integral en ETER. Luego hizo escuela periodística en Radio Mitre y se consolidó en Vorterix junto a Mario Pergolini. Actualmente es director en Filo News, un medio digital en el cual realiza Caja Negra: un ciclo de entrevistas con las máximas celebridades de la actualidad: ya rompieron el hielo Alberto Fernández, Coscu, Ibai, Nicki Nicole, Wos, Lali Espósito, Ricardo Darín, Paulina Cocina o Santiago Maratea, entre tantos otros protagonistas.

¿Te consideras un referente del periodismo moderno adaptado a las nuevas tecnologías?

Me considero alguien que laburó mucho para actualizarse. Vengo de la vieja escuela y me parecía que con el tiempo fue cambiando todo. Había que adaptar el periodismo a las nuevas herramientas, nuevas plataformas y nuevas formas de comunicar. Hay una cultura ya de la gente consumiendo a través de estas plataformas. Eso hizo que llegara primero con el perfil y después que otros me digan: ´miro lo que haces, me encanta´, o incluso que los chicos que están estudiando periodismo, más que nada, empezaron a ver cómo es el periodismo serio también en redes y en plataformas.

En ese sentido, Leiva conoció a Momo Benavides a través de Coscu. “Ellos son como Batman y Robin en el stream”. Para el periodista, Momo “tiene una búsqueda distinta y, en el último tiempo, lo demostró con sus visitas a lugares históricos”. Hace referencia a la transmisión en vivo que realizó desde el campo de concentración de Auschwitz y desde el mítico Coliseo romano. “Los chicos que lo miran, después llevan eso a sus escuelas y me parece realmente muy interesante”, analizó el director del documental sobre el Indio Solari “Piedra que Late”.

¿Seguís a streamers?

Sí, sigo mucho. Hay muchos que me gustan. Obviamente los clásicos: Coscu, Momo, el Pimpe me encanta, Markitos, Joaco, he visto a la Chilena y a muchos más. La verdad es que me parece que están creando una cultura y también estas cosas de relacionarse no solamente con el mundo del stream sino con la música, el deporte, el gaming. Ahí hay nuevos mundos que se cruzan y se potencian y que crean justamente un nuevo discurso, una nueva narrativa, una nueva forma de consumir.

¿Es posible pensar en un Julio Leiva realizando streams?

Me gustaría, en algún momento, incursionar en el stream porque la gente que está en las transmisiones por ahí no está en la radio, no está en Youtube y está en Instagram, es como que va cambiando y la verdad es que es un lindo mundo para charlar.

A partir del 1º de marzo, Leiva va a comenzar a trabajar de lunes a viernes de 10 a 13 en el programa “Crossover”, en Vorterix, junto con la comediante y youtuber Noelia Custodio. En referencia a su nuevo programa, el periodista indicó: “Me parece que estamos en la era del crossover. Como esta mezcla de generaciones, entre mundos y artistas. Sobre todo acercar generaciones. Yo quiero buscar ese punto medio, que encontré en Caja Negra, de unión entre los padres y los hijos, entre el rock y el trap. Hay mucho para explorar y me parece un concepto muy abarcativo que me va a permitir jugar mucho. También me gustaría incluir esports para seguir las novedades y todo aquello que emerja, que hoy en día está tan fuerte”.

¿Qué tiene Twitch que no tenga la televisión? ¿Y viceversa?

Twitch es la narrativa actual. Se habla como se vive. También lo que tiene es ese despreocuparse de lo que esté pasando. Es súper orgánico, súper auténtico y si me caigo, está todo bien, no pasa nada. Y si tengo que levantarme a buscar algo de la heladera, lo mismo. Es real life todo el tiempo. Eso me parece que es un plus porque eso la tele no lo tiene. La tele tiene determinadas formas, hay cosas que uno no puede decir porque tiene compromisos, hasta con auspiciantes, o de otras formas. La tele lo que tiene es un presupuesto, cada vez menor quizás, para armar algo mucho más producido, pero de a poquito eso como la tele baja y otras plataformas suben, se va equilibrando.

Con todas estas características que mencionaste de Twitch, ¿pensás que, en cierto punto, el formato televisivo está quedando obsoleto?

Sí, sobre todo porque hubo una baja de la producción en cuanto a menos ingresos, entonces la apuesta más cara de la televisión la hacen los canales. El resto es todo lata o paneles. O lo que está muy de moda ahora: el rol de juegos porque son muy baratos de producir. Eso hace que no haya riesgos, que no haya una experimentación de nuevos formatos. Y creo que de alguna manera, esa llama hoy está justamente en las plataformas porque hay un desparpajo ahí y un no cuidado y ser como sos que deja de lado esos límites que hay en otros medios.

¿Crees que a la larga el podcast va a terminar reemplazando a la radio?

No, yo creo que nada va a reemplazar a nada. Todo va a convivir. De alguna manera, creo que las plataformas se van a profesionalizar y van a tener más producción. Y también los medios tradicionales van a tener que digitalizarse sí o sí porque si no justamente se quedan muy relegados. Entonces, creo que eso va a ir en un punto en que convivan. Eso va a ir mezclándose y va a lograr un punto de equilibrio.

En este proceso de convergencia entró, incluso, Alberto Fernández, el presidente de la Nación que en el sillón de Caja Negra dio una entrevista para un medio digital por primera vez. “Me parecía interesante tener al presidente y que reconozca a quienes estamos en Internet como una voz potente para poder llegar a jóvenes y a mucha gente”. A su vez, el periodista confesó que de todas las entrevistas que realizó en el ciclo fue la que más le costó porque estaban “todos los ojos puestos ahí. Fue una nota como cadena nacional''. Y cerró: “La idea, además de sacarlo del medio tradicional, fue la de tener una agenda propia como poder preguntarle sobre criptomonedas, por ejemplo. Me parece que ahí hay mucho para indagar en varios extractos que tienen que ver con la función más pública y con la privada”.

