Mauro “Lesa” Albarracín: “El Conurbano es la Argentina de verdad”

Mauro Albarracín, más conocido como Les Amateurs o Lesa, es un youtuber y director porno de 24 años que cuenta con más de 470 mil suscriptores en su canal primario de YouTube “LESA”. El mismo fue creado en 2017 y, desde ese momento, no paró de crecer. Antes de la pandemia, recorría el Conurbano Bonaerense con su cámara para registrar destinos poco turísticos y personajes excéntricos, que para él merecían ser mostrados.

“Yo no quiero escrachar ni denunciar a nadie”, manifestó en una entrevista en la Caja Negra con el periodista Julio Leiva. De ahí se explica cómo lo reciben en los barrios que filma. “La mayoría me entiende”, contó. Así fue como se metió en la “zona más narco de Argentina” para poder mostrar el barrio, a su gente y correr ese estigma que atraviesa al lugar. Para él, “el Conurbano es la Argentina de verdad”. Con una producción simple, pero con ideas originales, sus videos se volvieron virales. Viajar en transporte público y charlar con las personas que habitan cada barrio es una de las principales características que tienen sus videos: desde un clásico barrial entre Almirante Brown y Nueva Chicago, en Villa Patito, hasta recorrer la villa más grande de Buenos Aires, o mostrar el lugar en el cual se llevó a cabo el "enfrentamiento más sangriento del conurbano" en el Regimiento de La Tablada. La premisa es siempre la misma: que los protagonistas cuentan sus propias historias.

Antes de entrar en los estudios de Peek, ubicados en el barrio porteño de Colegiales, pidió unos minutos para grabar una historia para su Instagram. La hizo en más de cinco tomas. “Esta me costó un montón”, bromeó. Que la gente lo mire mientras se graba no lo intimida, dijo, aunque el que suele filmar a otras personas siempre es él.

¿Cuando arrancaste como youtuber lo hiciste con un fin determinado?

Yo sentía que desde la práctica iba a aprender mucho más. Ese era el fin de hacer todo lo que hago. Veía mejor hacer que no hacer. No tenía un objetivo definido, sabía que lo iba a ir puliendo. Además, en 2017 veía que YouTube estaba fértil. Venía de estudiar Comunicación y me di cuenta que era una oportunidad para mí porque yo quiero retratar una época.

¿Pensaste la posibilidad de hacer lo mismo en Twitch?

La verdad es que lo pensé, pero es un quilombo stremear en la calle. No sé qué otra manera hay de stremear y tampoco lo consumo. Yo siento que soy más del perfil de YouTube, TikTok y ese es el contenido que a mí me gusta. Igual los respeto, no tengo nada contra los streamers.

Lo que sí mira es “mucha televisión, pero con consumo irónico”. Es decir, como un entretenimiento y no “de verdad porque te envenena”. Intratables le parece un “show bizarro”, aunque lo mira mucho y le “divierte Feinmann”, confesó. “Para mí la televisión sigue teniendo cierto erotismo”, dijo y contó que cuando trabajó en Telefé Noticias, si bien no ganaba más plata ni lo hacía tan feliz como YouTube, la gente lo felicitaba por “llegar a Telefé”.

¿Por qué no te gustó tanto la experiencia de trabajar en la TV tradicional?

Trabajar solo genera una intimidad que no podría tener de otra forma. Cuando hay un gran equipo de producción y muchas personas en el lugar es cuando se pierde lo espontáneo. Hacerlo solo me da mis propios tiempos y eso no lo cambio por nada. Me la re bajaba andar diciendo: ´vení, filmá acá´. Me enfriaba. Es otra estructura, otra manera de trabajar. No digo que esté mal, pero prefiero YouTube y seguir manejándome de la manera que lo vengo haciendo. Ahora, tengo un editor que selecciona el material a subir, y eso es todo.

Luego, Albarracín habló sobre los planes que tiene en el futuro y dijo que le gustaría generar un contenido similar al que hace, pero en el exterior, como hizo el streamer Gerónimo Momo Benavides el año pasado, quien recorrió distintos lugares transmitiendo en vivo desde Twitch. “Me gusta el género documental y el periodismo gonzo, independiente, de meterse en el lugar para vivir mi propia experiencia. Sé que es difícil y super caro, más para un argentino, pero apunto este año a viajar mucho. Además, enfocarme en ciertos nichos para poder monetizar más”.

Para finalizar la entrevista con Momo en el programa Night Show, Lesa hizo mención a su pasión por el cine pornográfico: “Hice dos películas. En 2018 junté diez mil pesos y me metí en el mundo XXX. Averigüé quién era el más grande de Argentina, cómo funcionaba todo y las hicimos con amigos. Conseguí los actores, contratos y las grabamos en Ramos Mejía. Estuvo divertido”. A lo que Momo retrucó: “Si yo te financio una porno, ¿vos la dirigís? ¿Cuánta plata necesitamos?” “Sí, contento. Si es una escena, con 50 mil pesos estamos bien”, le respondió Albarracín, antes de brindar por el nuevo proyecto.

Para ver la entrevista completa suscribite al canal de Twitch de Peek Latam, el primer canal digital de Esports, Gaming, Broadcast, Análisis y Entretenimiento en Latinoamérica.