El Kun Agüero criticó el impuesto al patrimonio: "Me parece que es una locura"

El Kun Agüero, futbolista recientemente retirado y actual streamer, se tomó un momento en su canal de streaming para dialogar con sus seguidores y realizó un análisis sobre el cobro de impuestos al patrimonio. En esta línea cuestionó el pago de este impuesto en particular ya que existe el impuesto a los ingresos y se trataría de una doble imposición.

“¿Ustedes saben lo que es el patrimonio? Me imagino que sí. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata, en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, te cobran. Anual”, comenzó a explicar el delantero a sus seguidores.

“Entonces, ¿por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos. Yo a lo que voy es, si vos generás ingresos, y a la gente le gusta pagar menos, a mi no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien, entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás”, añadió.

“Lo que no me convence es pagar un porcentaje anual del patrimonio que tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Hay lugares, un montón de países. Me parece que si vos ya estás pagando los ingresos ¿por qué te siguen sacando más plata?. Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, agregó Agüero y abrió el debate que se trasladó a la esfera política.

¿Qué dijeron los políticos?

Ricardo López Murhpy fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar al debate. El diputado nacional y ex ministro de Economía celebró los dichos del exfutbolista: “Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento”.

El Secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación, Roberto Arias, se sumó a la conversación y, tras citar a López Murphy y aclarar que el streamer “no dice eso”, agregó: “Muy Bueno esto del Kun Agüero. En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores)”.

Por otra parte, el diputado por Libertad Avanza, Ramiro Marra, agregó: “Me FASCINA que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso. Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo”.

AS./ ED