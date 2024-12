Caso Loan: el audio revelador del hombre que lo buscaba y apareció muerto

La desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio en Corrientes, sigue sumida en el misterio. Sin embargo, nuevos detalles emergen con la muerte de Alejandro "Pata" Mendoza, uno de los principales colaboradores en la búsqueda del menor. “Yo me fui el 3 de agosto,cuando vi que vino un perito que no peritaba”, dijo Mendonza antes de que lo encontraran muerto.

El hombre, miembro de la agrupación "Cazadores Autoconvocados", fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, el 18 de diciembre en su domicilio en la localidad de Esquina, sin que se hayan esclarecido aún las circunstancias de su fallecimiento.

Pocos días antes de su muerte, Mendoza había publicado un inquietante mensaje en sus redes sociales: "No creo llegar a pasar las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas, y si alguien se lo merece, que Dios lo perdone". Este mensaje anticipatorio, sumado a sus declaraciones recientes, desató interrogantes sobre el caso, lo que llevó a las autoridades a abrir una línea de investigación en torno a su muerte, que hasta el momento no ha sido completamente esclarecida.

Mendoza se había sumado activamente a la búsqueda de Loan desde los primeros días de su desaparición. Aportó su experiencia en rastrillajes y, a través de su grupo, los "Cazadores Autoconvocados", ayudó a coordinar esfuerzos para dar con el paradero del niño.

Su alejamiento de la causa, poco antes de su muerte, también causó incertidumbre. Mendoza explicó en estos audios, que recientemente salieron a la luz, que decidió apartarse de la búsqueda cuando observó irregularidades en los procedimientos judiciales y en la actuación de algunos de los actores involucrados. “Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino un perito que no peritaba”, comentó en uno de los mensajes que envió poco antes de su muerte.

Además, anteriormente, Mendoza había sido un crítico público de los funcionarios de Fauna, denunciando abusos de autoridad en los controles de rutas nacionales. “Con Roberto Méndez nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado de la causa me dejó de lado”, indicó en otro de los audios. “Méndez me empezó a dejar de lado, no me convocaba”, reafirmó.

La información que circula sobre la muerte de Mendoza es escasa y no trascendieron datos precisos. Una de las hipótesis más manejadas es la de un posible suicidio, aunque aún no se han descartado otras posibilidades, según las autoridades. Mientras tanto, los días siguen pasando y Loan sigue desaparecido.

Muertes y dudas en la causa

La muerte del hombre se suma a la de Néstor Luque, el primer abogado de la madre del menor desaparecido, quien habría sufrido una presunta muerte súbita en julio de este año, según indicaron sus allegados. No obstante, una de sus familiares puso en duda su motivo de fallecimiento.

"Mi primo falleció hoy al mediodía. No tenía ningún problema de salud. Nada. Parece que tuvo un ataque, lo derivaron a emergencias del Hospital Base Angélica Enríquez de López. Trataron de reanimarlo. Después nos dijeron que falleció por muerte súbita. Es todo muy raro", expresó en su momento un miembro de su familia a los medios.

Cabe mencionar que durante las primeras semanas de la investigación, los padres del nene de cinco años, María y José, estaban asesorados por abogados diferentes ya que se encontraba dividida la opinión sobre los hechos transcurridos en la casa de la abuela Catalina, en El Algarrobal. De todas formas, con el paso de los meses ambos terminaron siendo representados por Fernando Burlando y luego por Juan Pablo Gallego.

