La facultad de periodismo de La Plata entrega el primer título universitario no binarie

“Reconocerme como Profesore es de las cosas más maravillosas que me pueden haber pasado”, escribió Mel Randev Gutiérrez en sus redes sociales al convertirse en graduade no binarie de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es que los tiempos están cambiando y el debate y la lucha para abrir las categorías hombre - mujer cada vez impacta más lejos.

En una facultad que se destacó por una historia de participación política de sus estudiantes y docentes y que mantiene en su seno grupos para debatir identidad y género, tanto los creados por la gestión de la facultad como de diversos grupos estudiantiles, era de esperar que se diera el primer paso en ese sentido. La Facultad analizó que "lejos de ser un hecho aislado, expedir el primer título no binarie, es un logro fruto de la lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad que desde la Facultad se viene trabajando con enorme compromiso".

Mel, desde sus primeros pasos en la facultad se incorporó y fomentó espacios donde debatir y cuestionar la invisibilización de lo que no encaja en la heteronorma y ahora celebra doble por su graduación y el reconocimiento de su género sin necesidad de forzar un “femenino” o “masculino” al que no pertenece. “Hay palabras que reparan, hay palabras que curan. Elijo hoy ponderar a éstas, porque mi primera militancia es con la palabra. Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejado de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario, este documento académico llega para revolucionar la construcción del saber/ poder del conocimiento”, destacó Mel.

“Lo que no se nombra no existe dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que NO SE PUEDE”, relató en su cuenta de Instagram.

“En el mensaje de esta mañana, me confirman este activismo lesbiano no binarie, me dan la fuerza para seguir exigiendo que no se vulnere ni a mi ni otres estudiantes nuestro derecho a la Identidad”, sostuvo y concluyó: “Les advierto que reconocerme como Profesore es de las cosas más maravillosas que me pueden haber pasado, suena a innovación, pero solo es un casillero más, no se trata de un fonema, ni ahí! Es una categoría nueva que sin dudas no tardará en volver a ser solicitada por otres”.

RB/fl