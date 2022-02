La llegada del acuerdo con el FMI mantiene en vilo al Congreso

La firma del entendimiento entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional todavía no tiene fecha cierta, por lo que su ingreso al Congreso es todavía una incógnita.

Si bien fuentes oficiales habían dejado trascender que el texto podía llegar ayer a la Cámara de Diputados, el nuevo plazo tampoco se cumplió y en el oficialismo analizan alternativas contrarreloj, antes del discurso que brindará el presidente Alberto Fernández el próximo martes en la apertura de las sesiones ordinarias.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Sergio Massa ofreció habilitar la mesa de entradas para este lunes, un día que es feriado de carnaval, en el caso de que el entendimiento se termine firmando durante el fin de semana.

El texto del acuerdo ingresaría al Congreso por Diputados. Massa ofreció habilitar la mesa de entradas el lunes, por si el acuerdo está listo, pese al feriado de Carnaval.

Con el cronograma habitual y en el caso de que se firme el acuerdo, el texto tendría que esperar hasta el miércoles 2 de marzo, el próximo día hábil, lo que no coincidiría con el plan oficial de anunciar el acuerdo en la Asamblea Legislativa.

La intención es darle un tratamiento legislativo lo más ágil posible y según admiten en la Cámara baja, todavía no está confirmado que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acuda al Congreso para dar detalles del entendimiento, una opción que buena parte de los legisladores está esperando.

Germán Martínez: "Si hacemos bien las cosas, el 20 de marzo el tema del acuerdo puede estar resuelto"

Por otra parte, aclaran que si bien hay apuro para cumplir con los vencimientos que tiene Argentina con el organismo de crédito, fuentes parlamentarias indicaron a PERFIL que el 22 de marzo es el próximo compromiso pero se puede pensar en un “período de gracia” en el caso de que esté encaminado el tratamiento legislativo y su aprobación solo sea una cuestión de cumplimiento de pasos reglamentarios.

El pasado lunes se reunieron por unas dos horas Massa y Alberto Fernández para diagramar el calendario de tratamiento del acuerdo en el Congreso. Para llegar con las fechas exigidas por el FMI, el debate en el recinto de la Cámara baja no podría ser más allá del 15 de marzo, por lo que una vez que ingrese la iniciativa se pondrán todas las energías para encaminar la discusión.

El “poroteo”. La cuestión aquí tiene que ver con reunir los votos suficientes para su aprobación, sobre todo a partir de las manifestaciones en contra que surgieron del Frente de Todos y que derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque.

En la bancada del oficialismo, buscan dar un mensaje de tolerancia y aclaran que no serán “señalados con el dedo” quienes no acompañen la postura mayoritaria. En el Senado, José Mayans dejó en claro que su bloque no tomará ninguna definición antes de conocer la “letra chica”, situación que presiona al Gobierno ante la falta de certezas sobre cómo se expresarán los integrantes y cuál podría ser el número final en la votación.

En Juntos por el Cambio se está dando un período de reflexión similar al interior de cada fuerza pero todavía no hubo conversaciones en conjunto que permitan dilucidar si habrá postura unificada. Por caso, la Coalición Cívica sorprendió con un proyecto propio para autorizar al Poder Ejecutivo a cerrar el entendimiento con el FMI sin pasar por el Congreso, pero sin que eso signifique una delegación legislativa, aclaran.

Regreso a la normalidad

La Asamblea Legislativa del próximo 1º de marzo volverá a mostrar un Congreso similar al de antes de la pandemia.

Recinto con ocupación plena, galerías habilitadas y presencia de funcionarios, gobernadores y otras autoridades de los distintos poderes. En 2021, varios de los referentes provinciales, legisladores y los integrantes de la Corte Suprema se conectaron vía zoom, pero ahora ya no hay más pantallas y apuntan a la plena presencialidad.

El Senado está al mando de la organización de la sesión de apertura del 140º período de sesiones ordinarias, en colaboración con Diputados.

La reunión está convocada para el mediodía y se espera el ingreso del presidente Alberto Fernández unos minutos antes por la entrada de la avenida Entre Ríos, la única oportunidad en el año en la que se encuentra habilitada.