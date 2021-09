El nivel de participación y qué harán los indecisos, las trabas para los pronósticos

Cuando faltan apenas ocho días para las PASO, los encuestadores no terminan de tener una tendencia unificada para pronosticar qué es lo que pasará en las urnas. Dos aspectos son los que generan inquietud y los hacen dudar: cómo van a terminar jugando los indecisos, sobre todo los que votaron al Frente de Todos en 2019, y cuál va a ser el nivel de participación.

En lo que sí hay acuerdo generalizado es en que en la provincia de Buenos Aires, que siempre es el foco de atención principal, la elección es más reñida de lo que se preveía meses atrás. Después de los 14 puntos que Axel Kicillof le sacó a María Eugenia Vidal en 2019, la ventaja parece haberse acortado, por lo menos a la mitad. Algunas encuestas incluso hablan de empate técnico o de una leve ventaja para la suma de las dos listas de Juntos.

En el oficialismo ahora cambiaron el eje y plantean que van a ganar, “con mayor o menor margen”. No importa la diferencia, sino ganar. En la oposición, en tanto, prefieren la cautela: prefieren asegurar que están perdiendo por entre 5 y 8 puntos. Mejor que el resultado supere a las expectativas que lo contrario. De hecho, en Juntos por el Cambio consideran un buen resultado una derrota ajustada en las PASO, ya que apuestan a la polarización de cara a las generales.

“Como concepto general, FdT es el espacio político que presenta mayores dificultades para retener el voto de 2019”, analiza Juan Mayol, de Opinaia. Y agrega: “Y hay que tener en cuenta que el enojo con el Gobierno es grande”.

“No encuentro los votos. A la marca FdT le cuesta recuperarse y a Tolosa, acercarse.”

Indecisos. Diferentes encuestadores consultados por PERFIL hablan de entre 10 y 20 puntos de indecisos. De ese núcleo, más de la mitad son votantes del Frente para la Victoria 2019. Así lo muestra, por ejemplo, un sondeo de Synopsis, para el que un 55% de los indecisos en Provincia son de ese segmento. A nivel nacional esa cifra supera el 60%.

Para la consultora Trespuntozero, de Shila Vilker, entre 7 y 8 de cada 10 indecisos fueron votantes de Alberto Fernández. Cuando se vuelve a repreguntar hay algunos puntos que terminan yendo a Victoria Tolosa Paz, pero otros eligen opciones opositoras, incluyendo a Diego Santilli. Los votantes a veces pegan saltos que desafían la lógica de grieta política o ideológica.

El mismo interrogante se plantea Facundo Nejamkis, de Opina Argentina. “La gran incógnita es adónde va una masa de votantes peronistas que se muestran distanciados de la propuesta original del FdT de 2019”, asegura. “JxC está más o menos en los mismos niveles de la elección anterior, pero el oficialismo aparece muy lejos de los 52 puntos de Kicillof. Y eso dificulta la medición”, añade.

¿Puede haber un voto vergonzante de gente enojada pero que igual votará al oficialismo nuevamente? Esa duda está presente en todos los estudios e incluso también en los búnkeres opositores. Lucas Romero, de Synopsis, le pone un límite: “Hago una pregunta prospectiva (a quién vas a votar) y otra retrospectiva (a quién votaste), y ahí puedo ver si son compatibles. Y yo en mis estudios veo sistemáticamente que el 20% de los que votaron al FdT no lo van a votar. Yo ahí tengo un techo”. Con esa lógica, sostiene que el FdT va a estar, como mínimo, debajo de 45 puntos.

El problema para los encuestadores no se complejiza solo al analizar el techo del FdT, sino también el piso. “No encuentro los votos”, lo resume Carlos Fara. Cuando pregunta por espacios el FdT llega a una cifra pero después Tolosa Paz queda 6 o 7 puntos más abajo. “Le cuesta a la marca recuperar sus votos, y le cuesta a Tolosa Paz acercarse a la marca”, señala. ¿Y adónde van los que dicen que votan FdT? “Hay gente que dice que vota a la marca pero después en candidatos vota a otra cosa: a Randazzo, a Manes o a Moreno, y hasta alguno a Santilli o Del Caño”.

Participación. “¿Qué pasa si ese indeciso decide no ir a votar?”, se pregunta Fara y confiesa que lo estuvo debatiendo con sus colegas. Por lo que viene pasando en las últimas elecciones, JxC es el espacio que recibe un mayor caudal en las generales de votantes que no fueron en las PASO. Esta vez, eso podría cambiar. En Corrientes la baja participación afectó al peronismo. Romero plantea dudas: “Los niveles más altos de entusiasmo con la votación están entre oficialistas”. “La grieta hasta ahora tuvo un efecto movilizador”, agrega Nejamkis al análisis.

El problema para los encuestadores es que es más difícil detectar una baja en la participación. Se supone que el que no quiere votar está menos predispuesto a contestar encuestas.

Todas estos interrogantes, más los fallidos del pasado, llevan a los encuestadores a mirar sus números con más dudas que certezas. Una consultora si se guía por el resultado del relevamiento crudo tiene a la suma de Juntos 9 puntos arriba. Entre la proyección propia, más sondeos presenciales y otros cruces, terminaron estimando un virtual empate.

“Estamos viendo cosas medio locas, mucha volatilidad”, resume Vilker, y ejemplifica: “En los grupos focales hay gente que se da vuelta en el medio”. “Yo no confío en nada, son muchas las variables que se te escapan. No es una elección común”, dice otro encuestador que prefiere guardar reserva. Y otro más también sigue el mismo camino del anonimato: “Ya no tengo miedo en decir que no puedo pronosticar lo que va a pasar”.