La (ex) planera viral reapareció y pidió "mil pesos el minuto" para dar una entrevista

Mariana Alfonzo, la planera viral, decidió cobrar el "minuto" en las entrevista que brinda en los medios. Cabe recordar que a ella le ofrecieron un trabajo que rechazó al aire. Fue el Pollo Álvarez, conductor de "Momento D" quien anunció la noticia en su programa.

“Ahora, Mariana cobra por dar notas en los medios. A nosotros nos cotizó mil pesos el minuto de entrevista, pero hay un mínimo de 15 minutos”, explicaron en el show.

Según la misma fuente Mariana tiene un representante. “Además, ahora tiene un representante y sube varios videos a las redes sociales”, remarcaron. Alfonzo se hizo famosa por sus dichos que se viralizaron pronto en todo el país. Frases como: “Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”, “gente laburante a nosotros no nos sirve" y "si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

Plan social vs. asignaciones: el debate sobre seguridad social que abrió Mariana Alfonzo, la "planera viral"

“Me comunico por este medio para informale que por lo solicitado podríamos pactar la suma de mil pesos el minuto de forma contractual y pautada contemplando la situación concreta”, fue la respuesta de Alfonzo ante el pedido de una entrevista. “El mínimo son 15 minutos”, remarcaron en el mismo programa.

A La Nación+ la representante le contestó lo mismo. Chantal Defago es la mujer que maneja la prensa de la planera: "Te digo lo mismo que le digo a todos los que están llamando. Mariana Alfonzo no va a hacer ninguna entrevista gratuita para nadie. Cuando me vengan con una propuesta en dinero para ella ahí recién vamos a atender entrevistas".

Cabe recordar que Alfonzo se quedó sin el plan social Potenciar Trabajo donde ella ya tenía la suspensión parcial por incumplir la contraprestación laboral.

Las palabras de Chantal

Ante la repercusión mediática, Chantal, quien se presenta en Instagram como peluquera y futura abogada, publicó un extenso texto. "Quiero dejar algo en claro yo no busqué a Mariana para representarla, ella me buscó a mí. No soy su defensora mediática ni tampoco apoyo todos sus dichos. Ella me contactó a mí para que sea su representante y hacer todo legal porque los medios no paraban de perseguirla. Yo soy estudiante de último año en la UBA, trabajo en un estudio jurídico en Tribunales donde tuvimos una cita con Mariana el día jueves", inicia el posteo.

Y sigue: "A partir de esa cita mí labor fue pactar sus entrevistas en un marco contractual, montos y términos que les comuniqué a los medios que se contactaron conmigo, ya que Mariana les pasó mí celular y me pidió que pacte sus entrevistas. La ayude como ayudaría a cualquier persona que necesita de mí asesoría legal. Quiero aclarar que mí labor es de índole estrictamente jurídica".