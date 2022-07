Dura carta de Mempo Giardinelli a Alberto Fernández: "La reactivación no alcanza para esperanzar a nadie más que usted"

En tono de preocupación y hasta cierto hartazgo, el escritor Mempo Giardinelli publicó una carta abierta al presidente Alberto Fernández donde alertó sobre los intentos desestabilizadores y la falta de reacción del Gobierno. A su vez, consideró que “sería bueno que la llamada ‘deuda’ en realidad fue un robo y no se va a pagar”.

La misiva fue publicada esta mañana en el diario Página/12. En la primera parte, el autor busca advertirle al presidente sobre el impacto que tienen los intentos desestabilizadores en medio de la delicada situación institucional de la Argentina. Y hasta expresa temor de que “puedan volver las ‘desapariciones’ de personas, los secuestros de niños y demás bestialidades”.

"Es urgente detener el golpe que viene propiciando el cipayaje y que es imperativo reconocer porque es la sombra golpista la que hoy perturba a nuestra nación. Y no sólo por acción de los canallas locales sino y sobre todo por el influjo de poderes extranjeros que no dejan de serrucharle el piso a su gobierno", manifestó. Citó la convocatoria golpista del ex carapintada Aldo Rico y la guillotina que apareció semanas atrás en una manifestación opositora en Plaza de Mayo.

A su vez, el escritor apuntó contra la Corte Suprema a la que calificó como "protectora de chorros" y se expresó sorprendido porque el presidente "no proceda a aplicar los diversos recursos legales posibles para cambiar esa Corte", a la que comparó con la "Corte de los Milagros del fenecido cipayo riojano", en relación al ex presidente Carlos Menem.

En esa misma línea, Giardinelli se preguntó por qué no se derogan las leyes de Entidades Financieras y de Inversiones Extranjeras, "que son dos cánceres que desde hace casi medio siglo destrozan la economía argentina". Puntualizó, a su vez, que esas normativas son más peligrosas cuando operan contra "gobiernos de decisiones lentas".

Reactivación "chocante"

En la segunda parte de la carta, el escritor apuntó directamente contra la línea discursiva con la que el Gobierno busca apuntalar su gestión, en base a la "reactivación" económica.

Si bien reconoció que es "modesta y cierta", el autor aseguró que "no alcanza para esperanzar a nadie más que a usted y a algunos miembros de su gabinete que no ven la calle como no ven el interior del país al que no conocen y sólo tienen la ilusión de que si".

"Si no se conoce cómo viven, sobreviven y malviven millones de compatriotas que por puro hartazgo repudian ahora a la política y hasta son capaces muchos y muchas de ir a votar a sus verdugos la próxima vez, (es) por la única razón de que están con hambre y enojados", opinó Giardinelli.

Mempo Giardinelli le advirtió a Fernández que hay "un Estado sometido, incapaz de plantarse".

Asimismo, analizó que lejos de los "anuncios sobrados de optimismo", lo que se ve es "un Estado sometido, incapaz de plantarse y tomar decisiones para cambiar el rumbo de miseria que somete ya a la mitad de la población mientras sobran feroces negociados inmobiliarios en la capital de la república". La última parte, destinada a Horacio Rodríguez Larreta.

En la carta el escritor también lamentó que Fernández "no se de cuenta del verdadero y calamitoso estado de millones de ciudadanos/as, ni del contrabando que hacen las grandes corpos que son además las que acaparan dólares y le destrozan, a usted y al pueblo, ilusiones y posibilidades".

Desconocer el pago de la deuda

Al final, Giardinelli usa los últimos párrafos para exigirle al presidente que la Argentina deje de pagar la deuda externa a la que considera como "un robo".

"No se debe, y menos al costo infame del hambre popular. Mejor decirlo y ordenar la auditoría que se reclama desde hace años. Y así empezar a darle la espalda a los empresarios abusadores, mirando de frente al pueblo y diciéndole la verdad", manifestó.

En clave electoral, a su vez, completó: "Malo sería que sus cercanos lo convenzan de que el pueblo lo va a acompañar igual, por miedo a los bestias. No vaya ser que, al contrario, vote a las bestias por puro desengaño".