El tren fantasma y el dólar complican a Alberto Fernández

El Gobierno debe cambiar su política monetaria. De seguir por este camino, la cotización del dólar seguirá siendo un gran dolor de cabeza.

¿Qué pasó en el mercado?

Nada distinto de lo que venimos alertando hace meses. La política monetaria es un tren fantasma, y lo narrábamos de esta forma:

Locomotora = Tasa de inflación 64,0% anual

Vagón = Tasa de interés 52% anual

Furgón de cola = Tipo de cambio oficial 35% anual

—Es una locura

—Correcto, del tren fantasma se desprende que el dólar está atrasado, por ende, se retrasan exportaciones y se adelantan importaciones. La tasa de interés no es atractiva en función de la inflación, por ende, todos los agentes económicos migran sus excedentes a moneda extranjera (dólar).

La economía que viene: un segundo semestre recesivo y con clima seco

—¿Consecuencia?

—El Banco Central República Argentina se queda sin reservas, hoy están rascando la olla, les faltan U$S 1.800 millones para completar la compra de gas para lo que resta del año, y no los tienen.

—¿Cerraron las importaciones?

—Hoy es difícil conseguir un cupo para importar productos necesarios para la producción. Los que tienen un producto importado, al no tener reposición, lo valúan a dólar libre, con lo cual estamos en un escenario de precios disparados a la suba.

—¿Cómo sigue la película?

—Nuestra ministra viajó a Estados Unidos, se entrevistará con el FMI y buscará apoyos para repactar metas y conseguir algo de dinero líquido. Si no es dinero líquido, que sean laxos para medir las próximas metas.

—¿Entonces?

—Esperemos que regrese de Estados Unidos y veremos cómo nos acomodamos al nuevo escenario, no queda más remedio que volvernos a leer el miércoles, esto es día a día. Mientras esté negociando con el FMI, la Reserva Federal de Estados Unidos podría volver a subir la tasa un 0,75%, hoy se ubica en el rango entre el 1,5% y 1,75%, por ende, podría subir al rango entre 2,25% y 2,50% anual. El Banco Central Europeo hace una semana subió la tasa de corto plazo del 0,5% al 1,0% anual. Los Bancos Centrales están actuando coordinadamente para detener la inflación.

Comienza la dolarización de carteras

—¿Cómo viene el precio del dólar para esta semana?

—La intervención del Banco Central en el mercado hará que sobrevengan ventas de activos financieros que podrían hacer retroceder al dólar bolsa o MEP y al contado con liquidación. Esto sumado a que estamos a fin de mes, las ventas en los comercios no fueron muy buenas y las empresas necesitan financiar capital de trabajo.

—¿Qué recomiendas?

—Personalmente no recomiendo vender dólares, es lo último que haría, en esta instancia prefiero que tome financiamiento bancario. Las tasas en el mercado rondan el 60% anual, es una tasa a futuro menor que la inflación que podría ubicarse en torno del 90% anual. Agotaría todas las instancias para no vender ningún tipo de mercadería, incluido dólares, primero tomaría financiamiento ya que las tasas son negativas contra la inflación.

—¿Si no calificás para tomar financiamiento?

—A los precios actuales vendo dólares y me quedo con mercadería. Creo que la mercadería es un bien escaso, y por ende prefiero retener stock y no dólares billetes. Comprar mercadería es el mejor negocio a mediano plazo.

—¿Comprarías un auto?

—Muchos vehículos valen entre $ 3 y $ 5 millones, en términos de dólares serían entre U$S 10.000 y U$S 15.000, los vehículos volvieron a estar en precio bajo, midiéndolos en dólares.

—¿Comprarías una propiedad?

—Las propiedades están todas en oferta, incluso las que son a estrenar. No hay un mercado muy dinámico, no es un negocio para medirlo a corto plazo con el alquiler que podés conseguir hoy; es un negocio para mirarlo a mediano y largo plazo.

¿Por qué seguirán subiendo los dólares alternativos?

—¿Por qué no venderías dólares para especular con otro activo financiero?

—Hoy no tengo un instrumento financiero para reemplazarlo. Una letra con descuento al 30/9/22 me paga el 10%, el dólar MEP hoy vale $ 315, si vendo el dólar y me coloco hasta el 30 de septiembre en una letra en pesos, para saber si gané o perdí al 30 de septiembre el dólar debería valer menos de $ 346,50. Creo que con esta cuenta nadie vende dólares para colocarse en una letra del Estado.

—¿Instrumentos ajustados por inflación?

—Hay letras ajustadas por inflación con vencimiento al 21 de octubre de 2022, rinden inflación menos 9,3% anual, eso no es atractivo para nada.

—¿Algún instrumento que ajuste por el dólar linked o mayorista?

—Hay un título con vencimiento al 30/11/2022 te paga el valor del dólar linked a esa fecha menos el 17,0% anual.

—Está claro que no hay nada atractivo en pesos

—En absoluto. Es más, los títulos ajustados por inflación con vencimiento 25 de marzo del año 2023, como es el caso del TX23, rinde inflación más el 2,2%. Con el escenario actual luce como un premio muy amarrete esa tasa.

El eterno refugio del dólar: cuáles son los 3 tipos de dólares alternativos y a cuánto cotizan

Conclusión

Tenemos un severo problema de política monetaria, el Estado intervino en el mercado de pesos y bajó demasiado las tasas de interés, esto no hace atractivo a estos instrumentos, por ende, los agentes económicos se quedan posicionados en dólares.

El tren fantasma invita a que los ciudadanos se queden en moneda extranjera y omitan inversiones en moneda local.

Para revertir este escenario la tasa de aumento del tipo de cambio mayorista y la tasa de interés deberían ser más elevadas que la tasa de inflación. Pero esta receta no está en el ADN de este gobierno.

No hay forma de disciplinar al mercado en esta coyuntura. El Banco Central no tiene dólares, por ende, no puede ofertar dólares para bajar la brecha cambiaria que se ubica en el 160% si se la mide con el dólar blue.

El Banco Central en esta coyuntura cuenta con dos herramientas, por un lado, la tasa de interés y por otro la posibilidad de aumentar el tipo de cambio mayorista.

Creemos que tarde o temprano el Banco Central tendrá que abandonar al tren fantasma y generar incentivos para que los inversores busquen posicionarse en el mercado de pesos.

Para dar una señal de confianza, el gobierno debería mostrar que puede bajar el déficit fiscal y conseguir incrementar las reservas del Banco Central.

Si nada de esto ocurre, el mercado seguirá apostando al dólar y los pronósticos de un dólar a $ 400 a fin de año serán realidad, como también una inflación superior al 90% anual.

—¿Cómo ves al campo?

—El que no vendió se embromó. Lo gritamos hasta el hartazgo, vendan, vendan y vendan. La soja medida en dólar MEP bajó de U$S 278 a U$S 154, el maíz de U$S 178 a U$S 88, y el trigo de U$S 220 a U$S 124. Por otro lado, el gobierno desea cobrarle a los que vendan soja y trigo entre otros cultivos (se excluye al maíz) el 1,5% de compensación tecnológica para que se trabaje con semillas de mayor calidad y se mejore la producción. Esto opera como una retención encubierta quitándole más rentabilidad al empresario agropecuario. El que retuvo pensando que el Estado no lo estafaría a futuro se equivocó, nosotros tenemos la conciencia tranquila. (En los Informes Privados tendrás el mapa del mercado granario y los precios históricos de soja, maíz y trigo a dólar MEP).

—¿El gobierno vive en Narnia?

—Correcto, están en otro planeta, desconocen que con los precios actuales y de cara a la próxima campaña el resultado es negativo. Vamos a un escenario de alta complejidad, el clima no ayuda, sin lluvias seguirán cayendo las proyecciones de cosecha de trigo, y cuidado con muchas legumbres que están necesitando lluvias que no llegan. Así y todo, el gobierno piensa en un nuevo tributo que llama compensación tecnológica.

—¿Cómo ves los precios a futuro?

—A los precios actuales trataría de retener y no vendería nada. Creemos que el maíz y la soja deberían tener una suba de precio muy importante en la medida que el clima afecte, evolucione cultivos en el mundo. En Chicago ya no hay un mercado inverso, por ende, somos optimistas en una pronta recuperación en precios.

—¿Para todos los cultivos?

—Creemos que sí, la oferta de maíz y trigo de Ucrania y Rusia podría estar descontada por el mercado, no vemos posibilidades de grandes bajas en el mediano plazo.

—Si alguien vendió a precios muy buenos y compró dólares, ¿qué harías?

—Si alguien siguió nuestros consejos y tiene dólares billetes, hoy los vendería y compraría maíz, me parece que tiene un enorme potencial para mejorar sus precios, una gran versatilidad para acopiar y vender, el maíz es un producto que está a un precio bajo, y cotiza a dólar oficial.

—¿Crees que va a aumentar el dólar oficial?

—Eso te lo dejo para nuestros Informes Privados.

* Economista y asesor de negocios.