Dólar picante: ¿por qué no es ingenuo pensar que llegue a $400?

El ensayo monetario del Banco Central traería más inflación y devaluación. No vender soja. Viajar al exterior es ahora más económico. Ojalá corrijan.

Reflexionando sobre la deuda, vale decir que:

La deuda en pesos ajustada por inflación se tornó inmanejable porque es una suma muy elevada y sus vencimientos mayoritariamente son a corto plazo.

porque es una suma muy elevada y sus vencimientos mayoritariamente son a corto plazo. La deuda del Banco Central República Argentina (BCRA) es elevadísima y solo es pagable si previamente se licua mediante una devaluación del peso.

y solo es pagable si previamente se licua mediante una devaluación del peso. La deuda en dólares creció durante el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández no la modificó demasiado, no por atributo propio o convicción, simplemente porque nadie le presta un cobre.

En el siguiente gráfico queda claro cómo está la deuda (en millones de dólares):

Concepto 12/2015 12/2019 06/2022 Deuda en $ U$S 57.760 U$S 47.130 U$S 42.831 Deuda en $ CER U$S 16.846 U$S 24.451 U$S 77.143 Deuda en U$S U$S 166.059 U$S 248.945 U$S 256.071 Deuda BCRA U$S 27.426 U$S 19.678 U$S 52.172 Total U$S 268.091 U$S 340.204 U$S 428.217

En la primera quincena, la inflación viaja al 7,9%

La actual administración sufrió la pandemia, y no es un tema menor, pero en menos de 3 años se endeudó más que en los 4 años de Mauricio Macri. Hay atenuantes, pero es una deuda muy elevada.

En la medida que el BCRA siga con su política de que la tasa de inflación aumente muy por encima del tipo de cambio, la deuda en pesos ajustada por CER aumentará en dólares, y será muy difícil pagarla si no hay una reestructuración.

En la actualidad los bonos en pesos que ajustan por CER con vencimientos en el año 2023 rinden entre el 0,8% y 3,5% anual, dado que tienen garantías que el BCRA va a salir a su rescate. Los bonos en pesos que ajustan por CER con vencimientos en el año 2024 rinden en promedio el 10% anual, lo que denota que el mercado espera una reestructuración.

La deuda en dólares es muy alta, pero a las paridades actuales que cotizan nuestros bonos es una deuda muy baja, sin embargo, la corriente vendedora persiste ante la imposibilidad de que el gobierno de señales positivas a la economía. Falta confianza, tema exclusivo de Alberto y Cristina.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Algunos temas financieros ¿Qué hicieron con las tasas?

La inflación del mes de junio fue del 5,3% y la tasa anualizada es del 64,0%. Si en julio la inflación es del 8,0% como dicen muchas consultoras, la tasa anualizada de inflación se ubicaría en el 71,9% anual.

En esta oportunidad el Banco Central no modificó las tasas de interés, el mes que viene las modificará seguro.

La tasa de pases la colocó en el 46,5% anual (la modificó el viernes), la tasa de política monetaria en el 52% anual, y colocó como referencia la tasa de las letras de Tesorería que, a 90 días, en la actualidad la tasa de letra del Tesoro a 75 días rinde el 63,8% y a 104 días el 72,6%.

Los bancos colocan las letras (leliq) a una tasa del 52% anual, el BCRA busca incentivarlos para que las coloquen a tasas más elevadas en letras del Tesoro, garantizándoles la recompra en caso que bajen.

Las Leliq son pesos enjaulados, mientras que si salen de leliq para colocarlo en letras de Tesorería estarían liberando a los pesos de las jaulas, lo que traería como correlato una mayor cantidad de dinero en el mercado, esto podría producir más inflación y un aumento de los dólares alternativos, lo que implicaría una brecha superior a la actual.

¿La inflación podría superar el 100% en 2022?

Los exportadores, la brecha y las liquidaciones de soja

Con mayor brecha los exportadores no estarán dispuestos a vender. Por ejemplo, un productor de soja vende a un precio FOB de U$S 581, y cuando quiere transformar lo que recibe en dólares billetes (después de que le hacen pelo y barba con retenciones y brecha) le quedan en la mano U$S 167, esto implica una quita del 71,2%.

Hace unos 45 días, con este mismo cálculo, los productores se quedaban con U$S 270 la tonelada, el que no vendió se perdió de ingresar U$S 100 por tonelada. Ahora vender no tiene ningún sentido.

A mayor brecha menos liquidación de exportaciones, esto es lo que deben atacar; y esto no se ataca liberando pesos al mercado, todo lo contrario, acrecientan la brecha.

A mayor brecha más demanda de los importadores, todos apuestan a que la brecha se achique vía un aumento del dólar mayorista. Así, se pierden reservas a lo pavote.

La brecha entre dólar mayorista y dólar MEP está en el 127,2%, con el dólar CCL en el 135,1% y con el dólar blue en el 130,1%.

Soja. Ahora vender no tiene ningún sentido.

¿Qué esperar con el dólar?

En el corto plazo, el dólar de equilibrio se ubica en $ 275,0. No vemos al dólar blue escalando por encima de $ 300, hace una semana que los negocios son escasos, nadie puede seguir sin hacer negocios, si nadie convalida arriba de $ 300, se negociará a la baja.

¿Cómo lo ves de largo plazo?

No vemos en el horizonte altos ingresos de reservas, los productores no van a liquidar, la perspectiva de cosecha de trigo bajo a 17,7 millones de toneladas, y ese dinero ingresaría desde diciembre en adelante.

Las reserva para fin de año podrían ubicarse entre los U$S 35.000 y U$S 37.000 millones. Los pasivos monetarios a este ritmo podrían ubicarse a fin de año en torno de los $ 14 billones y $ 15 billones, esto nos dejaría un precio de equilibrio del dólar en torno de los $ 400.

Inflación y dólar

Si en julio la inflación se ubicara en torno del 71,9%, y para los 5 meses subsiguientes tuviéramos una inflación del 5,5% mensual, a fin de año la inflación sería del 92,2%.

Si el Banco Central sigue inyectando dinero en la economía, y las reservas no reaccionan, los dólares alternativos podrían ubicarse en torno de $ 400.

Casas de cambio: el dólar, en la mira.

¿Se enojaron con el pronóstico de $ 400?

No creo, lo que tienen que entender los militantes kirchnerista es que entre $ 100 y $ 200 había una brecha del 100%, por ende, era una locura pensar que se pasaría fácil el valor de los $ 200, tal como sucedió. Entre $ 200 y $ 300 hay una diferencia del 50%, por ende, la brecha entre ambos valores era importante. De aquí en adelante la brecha entre $ 300 y $ 400 es del 33,3%, la inflación del primer semestre del año 2022 fue del 36,2%.

Como se nota podemos llegar y pasar rápido los $ 400. Algo más, para el año 2023 se pueden pasar los $ 500, ya que la diferencia entre $ 400 y $ 500 es el 25%, y como viene la inflación me parece que en el año 2023 vamos a tener una inflación superior al 25%.

La gente se asusta con el número, pero cuando crece, la diferencia entre los números redondos se acorta, tal vez podría estar cerca de $ 600, pero lo dejamos ahí porque después se enojan y son rencorosos.

El dólar blue marcó un nuevo récord: por qué no encuentra techo

6 puntos importantes

El ensayo monetario para financiar a la Tesorería es muy expansivo; si a esto le sumamos la desconfianza política y el retiro de U$S 305 millones de los depósitos, podemos afirmar que a futuro tendremos más inflación y un tipo de cambio más elevado. No recomendamos vender soja a los productores por dos razones, la brecha hace que se queden con menos dólares en la mano y el impacto del ajuste por inflación al 100% cambia la dinámica de las decisiones comerciales. Como los balances se ajustarán por inflación, el cambio de decisiones en la empresa abarca a todo tipo de empresas. Consulte con su contador, tendrá que tomar decisiones estratégicas en este nuevo escenario. La deuda sigue creciendo, la deuda en pesos ajustada por CER en algún momento tendrá que reestructurarse, en forma voluntaria o compulsiva. Las deudas del BCRA tendrán que licuarla porque son impagables, en algún momento el dólar mayorista tendrá que pegar un salto, ahora o dentro de un año, no hay fecha establecida, lo indicará la dinámica del mercado. El impuesto al turismo es cómico. Al 31 de diciembre el dólar solidario estaba en $ 178 y el dólar MEP $ 198, la diferencia era de $ 20. En la actualidad con el aumento en el solidario lo tenemos en $ 236 y el dólar MEP en $ 291, es una diferencia de $ 55. Ponen más impuestos al turismo, pero quien ahorró dólares para viajar le sale mucho más barato, ya que con la brecha financia una mayor parte del dólar solidario. Por ejemplo, en diciembre con la diferencia entre dólar MEP y solidario se financiaba el 11,2% del dólar solidario, la misma cuenta en la actualidad nos indica que con la diferencia entre ambos dólares se financia el 23,3% del dólar solidario. Ponen más impuesto, pero quien tenga dólares ahorrados le costará menos viajar. Van a espiar y tocan timbre.

¿Se van a enojar con vos por lo que decís?

No creo, todos podemos opinar, yo los respetos así piensen distinto, creo que podrían cometer menos errores si las medidas no se tomaran en forma tan apresurada.

El único camino es déficit cero, y si no llegan a financiarlo en forma genuina (no emitiendo), está todo inventado, si siguen así inflación a 90% y dólar en $ 400.

* SDS Asesor Económico y de Empresas