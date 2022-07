El dólar blue marcó un nuevo récord: por qué no encuentra techo

El dólar blue cerró su cotización semanal con una clara tendencia alcista a $293, luego de haber cotizado en parte de la rueda de hoy a un máximo de $295. Sobre el final cedió $2, para culminar la jornada con un alza de $4 respecto al cierre del jueves. De esta forma, la divisa acumuló un incremento de $25 en la semana y en la primera mitad del mes sumó $55.

“El dólar blue se disparó por la incertidumbre que reina en todo el plano político. Ya sea el dólar blue, o los otros dólares libres como el MEP o el CCL se han movido por distintos factores diversos en estos últimos días: desde la renuncia de Martín Guzmán y la incertidumbre de quién iba a tomar el timonel de la economía del país que es un driver importante”, comentó a PERFIL Mauro Cognetta, Managing Partner de Global Focus Investments.

“Otro factor relevante, quizás no ligado a los dólares informales, pero sí al CCL y MEP, fue lo que pasó con el prorrateo por parte del Banco Central en las licitaciones de Leliq que, derivó en que los bancos no ofrezcan cuentas remuneradas; en que no capten plazos fijos UVA, ni de los comunes y en que vuelquen los excedentes que tenían en pesos en pases y en cauciones. La caución es un apalancamiento para la operatoria de activos financieros natural, por lo que eso también le dio un impulso a los dólares libres”, agregó.

Las cotizaciones financieras también registraron alzas este viernes: el contado con liquidación operó en $296,55 y el Bolsa o MEP, en 286,67. Mientras que el dólar turista (para viajes y gastos en el exterior) se ofreció a $236,54 y el ahorro (para atesoramiento) a $222,75.

El analista Salvador Di Stefano, sostuvo en un informe que se presentan tres escenarios para el dólar de equilibrio, aquel que se obtiene de la relación entre los pasivos monetarios y las reservas.

"En caso de que las variables macroeconómicas tiendan a normalizarse, deberíamos ver un dólar de equilibrio en torno a $275. En caso de que no haya un ingreso interesante de divisas a las arcas del Banco Central, el dólar de equilibrio ascendería a $290 mientras que, si las reservas continúan cayendo existe la posibilidad de escalar a la zona de $320/$330".

Por su parte, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, consideró que la disparada de los dólares libres comenzó el pasado 8 de junio con el sell off de deuda del Tesoro, cuando el mercado bajó de hecho la calificación como deudor. “Hasta allí los instrumentos CER y tasa fija en cortos que emitía el gobierno estaban siendo utilizados como cobertura por muchos inversores de perfil moderado-conservador”, comenzó diciendo.

“Luego, la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán trajo mayor incertidumbre y sumado a esto, los fuertes incrementos en los precios que vimos estas últimas semanas profundizaron la suba de los tipos de cambio alternativos”, agregó coincidiendo con Cognetta.

Asimismo, Cognetta explicó que hay un factor que está sumando presión a los tipos de cambio y es el dólar turista. “En los momentos en los que no había brecha ingresaban dólares por turismo, y cuando la brecha se fue por arriba del 100% lógicamente que dejaron de ingresar. Brasileños, uruguayos, chilenos que vienen acá, no van a cambiar al dólar oficial, cómo se dice popularmente, no hay mejor cambista que el conserje de un hotel. Esto también le agrega presión al mercado cambiario", advirtió.

"A eso hay que sumarle la gente que hace “puré”, es decir, que compra dólar oficial y lo vende en mercado del blue “hasta dónde le dan los 200” con este incremento de brecha, se ganan unos mangos y cada vez hay más personas que lo hacen. Esto genera una resistencia al dólar libre: Los turistas que vienen acá y encuentran todo a precios realmente regalados y la gente que hace puré, también suman presión al mercado”, agregó Cognetta.

El analista consideró que el impulso alcista puede continuar, incluso aún más, de los valores actuales. "Parece que estamos muy lejos de que se resuelva la cuestión política. Ya es la segunda semana de la ministra Batakis y pasó desapercibida salvo por el anuncio que hizo el lunes. Por lo que el techo del dólar es impredecible”, aseveró.

En esa misma línea, Reschini agregó:”A todo esto, la actual conducción económica no ha logrado aún reconstruir la poca confianza que el mercado le perdió desde aquel sell off”.

Ambos analistas consultados por este medio coincidieron en que no es posible predecir si el dólar encontrará pronto un techo. “Es difícil poner un número. Todavía hay combustible para que sigan subiendo, pero dependerá, en mayor medida, del nivel de confianza que logre esta gestión. La decisión del Banco Central de no modificar la tasa de referencia para canalizar el ahorro hacia el financiamiento del Tesoro no ayuda si este no ha generado suficiente confianza”, señaló Reschini.

En su cuenta de Twitter, el economista Sergio Chouza sostuvo que "hay sobrerreacción en los dólares de mercado. Para frenar esta dinámica, el respaldo político sobre el programa de Batakis tiene que ser pleno. La dirigencia debe tener responsabilidad. Toda señal cuenta".

“Los inversores seguirán buscando refugio en los tipos de cambio, como hasta el cierre de esta semana, si no aparecen señales que el mercado juzgue como más razonables y esto incluye la crisis política”, concluyó Reschini.

Cognettá opinó que la próxima semana puede ser algo más tranquila para el mercado cambiario, en la que se entregaba el dato de inflación y que comenzó con un anuncio por parte del Ministerio de Economía. “Pero bueno, todos los problemas siguen estando y todas las semanas acá pasa algo, así que supongo que estaremos en vilo”.

