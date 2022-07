Alberto Fernández: Presidente del mejor país del mundo

La sangre de los gauchos

Alberto Fernández dijo que quiere ser “el presidente del mejor país del mundo”, lógicamente se debió referir a otra nación; porque Argentina durante su período es un caso perdido. Mientras tanto la interna y el vacío de poder se juega a través de figuras periféricas. Juan Grabois, aliado del Ministro del Interior, Eduardo “Waldo” de Pedro, dijo en alusión al mandatario: “Es obvio que esto no da para más (…) Vení y calmanos a nosotros - los movimientos sociales -, hay algunos gauchos que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre”. Recordemos que este muchacho es el mismo sujeto que estaba detrás de la toma del campo de Luis Miguel Etchevehere, a quien le llenó su propiedad de hippies ocupas; pero éste no daba la cara. Esta crisis interna cuando en 45 días faltaría el vino, pero además nos quedaríamos sin papel higiénico, panceta, salmón, y una larga lista de productos. Es evidente que en el gobierno no deben saber de música, porque el “Hit” durante la marcha del 9 de Julio fue “Que se vayan todos”. En fin, saquen sus conclusiones.

La última vez que la vicepresidente Cristina Fernández se presentó en público, esta afirmó: “No voy a revolear ningún ministro”. Esto ocurriría al tiempo que acababa de revolear uno. Sobre la renuncia de Martín Guzmán dijo: “Fue un acto de enorme irresponsabilidad política y también un acto de desestabilización institucional”. Lo curioso es que mientras “Goose” disparaba el tweet que la dejaba en ridículo, ella estaba tomándole el pelo al presidente. En esa misma alocución la señora tuvo tiempo para seguir con su cruzada contra los porteños afirmando: “Santa Cruz es la primera provincia en materia de producción de dólares si miramos la cifra per cápita. Adivinen qué distrito es el que más gasta dólares y no produce dólares: sí, no te han mentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Todo este despecho debe ser porque la ciudadana ilustre de Recoleta jamás sería aceptada por sus vecinos debido a su ignorancia, guaranguería y cero empatía por los que representa; como por ejemplo cobrar $4,100,000 de jubilación y la mínima es de $37,000.

La interna oficialista entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner,

La República perdida

Cuando un país no tiene política exterior, ni moneda, ocurren cosas como el drama que vivió nuestro compatriota Alejandro Benítez en Bolivia, que derivó en su muerte. Luego de sufrir un accidente, y frente a la premura de recibir atención médica, la respuesta que recibieron quienes lo acompañaban en su viaje por la “nación hermana” fue “Tu plata no nos sirve”. La plata que sí sirvió fue la de Ricardito Alfonsín, embajador argentino en el Reino de España, que realizó una homenaje a “Los Palmeras”. La economía de Alberto está terminada, con el dólar a casi 340 pesos, gasto galopante, sin plan ni equipo; transita entre la destrucción de lo poco que queda y el llanto esporádico en sus presentaciones públicas. Argentina esta en la lista de los países en riesgo de incumplir sus pagos y no hay ninguna señal que diga que eso no va a ocurrir.

En la oposición unos juegan a las escondidas, otros se ilusionan con ser. El ex Presidente Mauricio Macri está caminando la provincia, y se le nota demasiado que está precalentando para el “segundo tiempo”. Dice que perdió “la inconsciencia”, mostrándose esta vez dispuesto a hacer las reformas que en el 2015 no realizó. Horacio Rodríguez Larreta hace lo propio, pero en Entre Ríos habría descubierto que le dibujan las encuestas. La visita a la tierra de Rogelio Frigerio se habría sentido como un baldazo de agua fría. Patricia Bullrich anduvo por Londres buscando que la quieran candidata; y una candidatura atada a la decisión de Mauricio. En las últimas horas afirmó que Alberto Fernández "se deja manosear" por Cristina Kirchner. "No vamos a cogobernar con un Gobierno que no gobierna", señaló la presidenta del PRO sobre un diálogo con el Gobierno. Otra que se despegó de un posible diálogo fue María Eugenia Vidal que dinamitó cualquier puente de diálogo con el Gobierno: “¿Acordar qué? ¿Con quién? ¿Con qué garantía de cumplimiento?”. El gobierno está liquidado, están todos esperando ver si la ola también se lleva a Cristina o la tendrán de candidata el año próximo.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se disputan la candidatura presidencial en el PRO.

Sin lugar para tibios

Los ejercicios militares entre Venezuela, China, Rusia adelantan la nueva etapa de una guerra fría que ha llegado a nuestro continente. El Presidente de Turquía Recep Erdogan, que recientemente prestó su consentimiento para el ingreso de Finlandia y Suecia a la Otan, y que además negó la posibilidad de vender drones a Rusia; visitará Caracas.

Mientras los rusos siguen bombardeando ciudades ucranianas, éstos no paran de destruir depósitos de armas de los primeros gracias a los sistemas HIMARS que les proporcionaron los EEUU. En el Dombas, las fuerzas de Putin siguen usando un gran número de cohetes incendiarios sobre las posiciones ucranianas. Ambos países firmaron un acuerdo sobre exportación de granos, y menos de 24 horas después, Rusia estaba bombardeando el puerto de Odesa. El Mercosur, de la mano de nuestros presidentes populistas, le negó a Volodimir Zelensky hablar en la cumbre del bloque comercial. Uno ya le había abierto las puertas del bloque al autócrata antes de la guerra, el otro anunció que Brasil comenzaría a recibir petróleo ruso a partir del mes de septiembre.

En tanto el subcontinente sigue descuidado, el Presidente Joe Biden afirmó que su país sigue plenamente comprometido con Medio Oriente: “No dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán”. Asimismo prometió un paquete de 1.000 millones de dólares para la seguridad alimentaria en Oriente Medio y el norte de África, lugares amenazados desde la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo acá seguimos castigando al campo. Por otra parte, Estados Unidos impondrá sanciones contra los gobiernos que encarcelan a sus ciudadanos sin una causa justa (teléfono para Daniel Ortega en Nicaragua entre otros). El mundo se está reacomodando para transitar los próximos 50 años, acá vivimos al ritmo del desgobierno de Alberto, la piromanía de Cristina y las ausencias de la oposición.