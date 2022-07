Larreta le retrucó a CFK sobre los dólares de la Ciudad: “El dato está mal”

Cristina Kirchner disparó contra la Ciudad de Buenos Aires sobre su gasto en dólares y Horacio Rodríguez Larreta, rápido de reflejos, recogió el guante y dijo que el dato de la vicepresidenta no fue correcto.

“La Ciudad genera 7 mil millones de dólares por año en generación de servicios”, respondió el referente de Juntos por el Cambio.

El jefe de Gobierno utilizó la pantalla de TN para responderle a la titular del Senado. “El dato está mal: ella no cuenta la primera generación de dólares de Buenos Aires, que es la exportación de servicios”, espetó el alcalde y aportó que “la Ciudad genera 7 mil millones de dólares por año en generación de servicios; pero, más allá de eso, esto es seguir peleándonos, seguir buscando diferencias, enfrentando a la Capital con el interior, eso ya está superado hace más de un siglo”, afirmó.

Para Larreta, el debate es de fondo y se debe dar entre el gobierno nacional y las provincias: “La discusión, en todo caso, es entre el gobierno central y las provincias: el kirchnerismo ha concentrado recursos en el gobierno nacional y ha hecho de la Argentina un país unitario. La Constitución es federal, donde las provincias tienen más autonomía y manejan sus recursos”.

Por otro lado, el dirigente de la principal coalición opositora no perdió oportunidad de cuestionar el rumbo de la gestión Alberto Fernández. “Estamos con una inflación que en julio ya se proyecta arriba del 8%. Además, no vemos ninguna idea y por eso estoy muy preocupado por la Argentina de hoy, ni siquiera te digo la de dentro de un año y medio”.

“Hoy tenemos una inflación galopante y la gente no es que no llega a fin de mes: ya no llega al fin de semana. Eso genera mucha angustia, sobre todo porque no hay un rumbo. Acá no hay plan; no sé qué va a pasar el lunes en Argentina. El Gobierno lleva dos años y medio y no presentó nunca un plan. Y mientras se sigan peleando entre ellos y sigan mostrando contradicciones y diferencias esto no va a mejorar”. No obstante, anticipó que el 2023 va a ser de Juntos por el Cambio.

La frase que generó malestar en Larreta la formuló Cristina Kirchner el viernes, cuando en un acto de El Calafate, hizo una mención a la contribución de Santa Cruz en el ingreso de dólares al país, criticando en ese aspecto a la Ciudad por generar menos divisas norteamericanas de las que gasta.

“Quiero decirles algo, con respecto a un tema que está muy en boga y es el tema dólar, Santa Cruz integra el pelotón de provincias, son nueve, que produce más dólares que los que consume para su aparato de trabajo o productivo. Hay nueve provincias argentinas que producen más dólares, la primera es Santa Fe, casi 12 mil millones de dólares y está separada del resto porque, además de la actividad industrial o agropecuaria o productiva, tiene la hidrovía o la zona de servicios de puerto que, obviamente, ingresan muchos dólares”, aseveró la dirigente en la inauguración del cine municipal de la localidad, junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Luego, completó: “Averigüen quién es la (jurisdicción) que más gasta dólares y no produce dólares, ¿a ver? ¿Quién? Sí, no te han mentido, CABA, más de 7 mil millones de dólares.