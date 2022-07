"No voy a revolear a ningún ministro, tranquilos" y otras frases de Cristina Kirchner en El Calafate

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer públicamente este viernes en la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, y lanzó una fuerte crítica al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, al calificar su salida del Gobierno como un "inmenso acto de irresponsabilidad política".

La presidenta del Senado brindó las primeras definiciones tras la llegada de Silvina Batakis como nueva titular del Palacio de Hacienda, acompañada por la gobernadora de santacruceña, Alicia Kirchner, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el intendente de El Calafate, Javier Belloni.

Las frases de Cristina Kirchner en Santa Cruz

“No conozco empresario que no vea en el Previaje una excelente decisión del Gobierno. El Previaje, en términos fiscales, es una política de expansión, y en términos monetarios es emisiva. No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Alejémonos de los dogmas, no son buenos ni los de derecha ni los de izquierda”.

"Al que no quiera contribuir con los precios, no debe ser adherido al Previaje. Habría que convocar a los gastronómicos y hoteleros para acordar precios. Si el sector público hace una magnitud de las características del Previaje, contribuyan, y el que no quiere que le digan que no está adherida".

"No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos muy tranquilos. Alicia Kirchner antes de ser gobernadora fue ministra de Desarrollo Social. Tranquilos también, no la estoy proponiendo como ministra".

"La intempestiva salida de Martín Guzmán fue un inmenso acto de irresponsabilidad política. Hay que ser responsables. Fue un acto de desestabilización institucional también, hacérselo enterar al presidente por Twitter. "No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía realmente eso?”.

Martín Guzmán renunció como ministro de Economía mientras hablaba Cristina Kirchner

“Se pueden hacer políticas mejores, no porque soñemos con utopías, sino porque las hemos hecho. Y por eso es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas y comencemos a discutir a las políticas”.

“Cuando se negoció con el FMI, todos los medios, todos los partidos, todo el establishment, planteaba que el ministro era racional y la postura era enfrentarnos, porque se discuten personas, no políticas".

Cristina Kirchner llegando al acto de inauguración del Teatro Municipal de El Calafate.

“En producción industrial la UIA propone un aumento del 27% para llegar al 2011, que fue el punto más alto. Propone un 22 para llegar al 2012. El máximo de industrias fue en 2008, plena crisis. En exportaciones, lo tuvimos en 2011. Y la meta de inversión es de 2013. Hay que crecer en 30 mil millones de dólares para llegar a eso, y lo dice la UIA”.

"Si no los dejás sacar los dólares del país, hay sectores que se comportan como adictivos. Cuándo lo quieren por las malas estallan la economía del país".

Massa en jaque: presión familiar y un futuro incierto dentro del Gobierno

"Sobre esto es que digo que hay que ponerse de acuerdo, porque así el año que viene gane 'Mandrake el mago' no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina que lo constituye la economía bimonetaria".

"Es hora de que nadie se sienta dueño de la verdad o que tiene la vaca atada. A mi con argumentos y razones me llevan a cualquier lado, a las trompadas y cachetadas, a ninguno. Yo vine a ayudar, pero no callada".