Diego Bossio, político y economista argentino, conversó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Radio Perfi FM 101.9 o Net TV), y expresó: "Los simbolismos dañaron mucho la imagen, la credibilidad y la autoridad política, y el programa tiene que tener como primer objetivo bajar la inflación".

Esta volatilidad de los dólares alternativos, como lo llama el presidente del Banco Central, ¿qué indica y qué consejo le darías? ¿Está bien comprar a $290 y que después baje a $250?

Cuando el nene tiene fiebre lo mete a la bañera para que no convulsione y bajar la fiebre. Después habla el pediatra y nos da algún tipo de medicamento. Acá la situación es compleja y, en ese sentido, lo que hay que tratar de despejar es la fiebre, ordenar la economía, dar señales claras en ese sentido.

Y esto básicamente ocurre porque están desalineados los precios, y lo que se percibe es que el déficit fiscal pareciera no disminuir, que la pauta de acuerdo con el Fondo pareciera no cumplirse fácilmente, que la acumulacion de reservas no es tan virtuosa, o que para acumular reservas hay que pagar casi virtualmente las importaciones, y todo eso genera incertidumbres muy grandes.

La verdad es que, si supiera cuánto van a estar los tipos de cambios en estos días, es raro saberlo, es impredecible. Lo que sí estoy convencido es que en Argentina, las autoridades tienen que contemplar templanzas, tienen que presentar un equipo que se presenta en sociedad y comunique, no debe haber secretos. Es necesario comunicar a los distintos sectores de la sociedad. Y fundamentalmente hay que tener un plan.

¿Cuál es tu balance de la gestión de Guzmán?

El Gobierno, desde el arranque, tuvo un desafío muy grande que era ordenar el tema de la deuda. Yo entiendo que todo ese proceso tardó más de lo previsto, sobre todo la relación con la deuda con los actores privados. El acuerdo con el Fondo creo que fue el mejor acuerdo posible en el contexto político que vive la Argentina, el punto es hasta qué punto puede cumplir con esas pautas, y aparece la guerra que es algo negativo.

Después estuvo inundado por la pandemia su gestión, y me parece que hay un hecho simbólico, donde la sociedad no percibió que el ministro de Economía no tenía el control de la situación que es cuando pidió la renuncia de Basualdo, y Basualdo se sostuvo en el cargo. Esos simbolismos dañan mucho la imagen, la credibilidad y la autoridad simbólica de un funcionario tan importante como el ministro de Economía, y evidentemente se fue deteriorando.

No me gustó la forma de salida, más allá de que era una crónica de muerte anunciada, me parece que comunicarlo por Twitter siendo un tema tan sensible le faltó madurez y templanza. Sobre todo por el momento financiero que nos encontramos.

¿Y sobre Batakis?

A mí me gustaría que presente el equipo. Ya pasaron varios días y los próximos días hay vencimientos de deudas en pesos. Creo que todavía no está anunciado el secretario de Finanzas, y hay que trabajar muy seriamente en ese sentido. Me parece que es importante que haya un acompañamiento político muy fuerte, y el principal problema que tiene la Argentina es de presentarle a la sociedad un equipo económico que esté consustanciado con un programa.

El programa nuevo tiene que tener como primer objetivo bajar la inflación, porque eso requiere decisiones de mucha musculatura política. Esta inflación le duele a los sectores más humildes y carcome el crecimiento, y me parece que es el gran tema a resolver para después pensar en estrategias de desarrollo.

Sergio Massa estuvo muy cerca tuyo, y cuando hablás de sustento político, esa idea de que él fuese jefe de Gabinete y tuviese a cargo un Ministerio, ¿te parece que sería la solución?

Yo soy muy respetuoso del Poder Ejecutivo que es unipersonal. Lo que pasa es que estamos frente a una situación en donde Alberto Fernández ejerció el poder y tomó la iniciativa para proponerle a la sociedad un menú de políticas públicas.

Hoy tenés que ganar crédito y ese crédito requiere de una dosis fuerte de política que sostenga un equipo económico con pericias y trabajo y con capacidad de que la sociedad pueda iniciar el camino que se está iniciando. El tema es que un plan antiinflacionario requiere de muchas cosas, de disponer una serie de dólares para encontrar un ancla, ordenar el déficit fiscal, y volumen político.

Entiendo lo que vimos el fin de semana, pero lo que pretendían era reformular esta historia con una pasta política y una pata económica. Los argentinos cenamos con una ministra puesta por un tuit, cuando en este momento de zozobra es importante la palabra del Presidente.

GA PAR