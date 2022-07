¿Cómo anticipan los analistas que será la inflación de julio tras la fuerte emisión de pesos?

En los primeros días de Silvina Batakis como ministra de Economía y, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo de la economía local, el riesgo país marcó un nuevo récord de 2.654 puntos básicos y los bonos soberanos cayeron más de 7%. Una respuesta del mercado que algunos analistas preveían ante la salida de Martín Guzmán que era percibido como un funcionario “racional” dentro de la coalición de gobierno.

Cristina Fernández de Kirchner hace unas semanas fustigó al Ejecutivo porque estaba permitiendo un “festival de importaciones”. En su argumentación consideró que este es el principal factor que explica la inestabilidad cambiaria y la precaria situación de reservas en el Banco Central.

Consistente con ello, las autoridades económicas dispusieron intensificar el cepo, aumentando las restricciones para que las empresas accedieran a los dólares oficiales. La situación parece que terminó por cansar a Guzmán, que decidió presentar su carta de renuncia.

El derrumbe de los bonos en dólares es otro desafío financiero para Batakis

Algunos analistas han explicado que el problema no es el nivel de importaciones, sino un Estado desordenado. Más de medio siglo de permanente déficit fiscal obliga a cometer excesos de endeudamiento y emisión monetaria. El exceso de pesos y de deuda pública se canaliza hacia la demanda de dólares, generando inestabilidad cambiaria y perdidas de reservas en el Banco Central.

En otras palabras, para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) no es el “festival de importaciones” sino el “festival de emisión de pesos y de deuda” para financiar el déficit, lo que hace subir el dólar.

En el escenario actual, para muchos expertos económicos, no hay solidez para las expectativas. Sin un plan económico robusto, la designación de Batakis fue percibida como una victoria del Kirchnerismo y al mismo tiempo como una alerta.

El clima de altísima incertidumbre

En ese contexto, muchos comerciantes prefirieron guardar su mercadería y suspender las ventas hasta que el dólar blue encuentre su nuevo techo, ya que a pesar de que se trata de un mercado pequeño; la divisa no deja de incidir en la formación de precios.

Empresarios justifican suspensión de ventas por la “incertidumbre” del recambio en Economía

La salida de Guzmán también impactó sobre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, más conocidas como ADRs. Las mayores caídas fueron para Pampa Energía (-7,6%), Cresud (-7,4%) y Tenaris (-7%). Solo tres acciones operaron con variaciones positivas, todas de ellas de unicornios: Mercado Libre (+8,1%), Globant (+5,2%) y Despegar (+3,4%).

La inflación de julio 2022

En ese contexto, economistas consultados por PERFIL prevén un número más elevado para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, pero también para el 2022 que, antes de la renuncia de Guzmán, algunos expertos, los más pesimistas, ya ubicaban por encima del 80%.

Una dinámica explosiva

Para Natalia Motyl, economista, “el gobierno actual ha entrado en una dinámica explosiva resultado del déficit fiscal que afectó los mecanismos de ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. Los agentes acortaron el plazo de los contratos, dejaron de demandar activos locales, incrementaron la demanda de activos extranjeros, el gobierno tiene dificultades de financiarse en el mercado local de deuda, se acrecienta el rojo fiscal y se vuelve recurrir a la emisión monetaria.”, comenzó diciendo en diálogo con PERFIL.

El riesgo país vuelve a subir y marca un récord de 2.654 puntos básicos

“Esto en un contexto en el que cuál hay una crisis de confianza fenomenal ante la falta de políticas de largo plazo, más una crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, a la expansión de la oferta monetaria se le suma la caída de la demanda del peso. El resultado es una corrosión del valor del peso. Para junio la inflación va a estar cercana al 5,2%, pero para julio no va a bajar de ese número”, advirtió la economista.

“En general, julio y agosto siempre se desacelera en términos mensuales por la mayor demanda del peso por aguinaldo y vacaciones, es decir, juegan factores estacionales. Sin embargo, este año no va a ser el caso. Para este año proyectamos una inflación de más del 70% anual”, agregó.

Tensiones y descoordinación

Por su parte, Martín Calveira, investigador del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral, consideró que: “Las tensiones y la descoordinación sobre el curso de acción en el plano económico dentro del gobierno, lo cual se intensificó desde la renuncia de Guzmán, plantean factores potenciales de impulso sobre la formación de precios. En este punto, el panorama de corto plazo está vinculado con el nivel de incertidumbre que impulsa decisiones de modificación de precios y que, a su vez, es de mayor intensidad dado el exceso monetario del que venimos desde el año 2020”, comentó a PERFIL.

Al ser consultado sobre las proyecciones económicas para los meses que restan, Calveira contestó: “Todo dependerá de las decisiones de política monetaria, principalmente en materia de absorción de la emisión, aunque con efectos sobre la actividad económica. En este sentido, si la gestión monetaria no se activa, probablemente la emisión afecte el nivel de precios de la economía. Por otro lado, lo que sí afecta el nivel de precios en el corto plazo es un mayor nivel de inercia dada la mayor incertidumbre”.

“Por lo tanto, y desde el contexto actual, aunque espero equivocarme, los meses siguientes estarán más cercanos al desempeño de abril (6,0%) y mayo (5,1%) que a un panorama de estabilidad y disminución gradual”, advirtió el economista.

Wall Street respondió con récord de riesgo país a la designación de Silvina Batakis

Para Mauro Cognetta, Managing Partner de Global Focus Investments, uno de los principales problemas que enfrenta Batakis son los pocos dólares que hay en el Banco central. “Si Guzmán se fue cumpliendo las metas, eso fue a un elevadísimo costo de haber restringido las divisas a las empresas. Asimismo, la inflación, la ministra, tiene muchos flancos que atacar hoy en día. Sabemos lo que tiene que hacer, la pregunta es si lo va a hacer”.

“Es natural que la reacción del mercado no sea buena. Ya hablaron el fin de semana con los dólares cripto. El mercado va a reaccionar evaluando a un ministro de Economía que no es promercado. Para contener la inflación hay que bajar la emisión monetaria, liberar los tipos de cambio levemente, sacar los controles de precios que no sirven y hacer una reforma profunda. No creo que esto suceda, basándome en la ideología de esta nueva ministra y su curso de acción”, concluyó.

Para el economista Pablo Tigani, es muy probable que haya una desaceleración en la tasa de crecimiento, con lo cual no haya demasiadas sobras para comprar dólares ni para que se produzca una inflación descontrolada", comentó a PERFIL.

Almaceneros denuncian que los mayoristas remarcaron hasta 15% los precios de los alimentos

"Probablemente, la inflación continúe entre los 5 o 6 puntos y puede que llegue a estabilizarse al alcanzar un punto en el que el nivel del aumento de precios hace que se desacelere el consumo y cuando eso sucede hay un límite para los precios", manifestó.

En la misma línea explicó que "los supermercados y los comercios no pueden vivir haciendo lo que están haciendo ahora. No considero que esa expansión vaya a generar una llamarada inflacionaria y probablemente la inflación no baje de donde está, pero tampoco se va a disparar en julio”, concluyó Tigani.

LR