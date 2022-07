Claudio Loser: "No estamos en un abismo, pero sí en una quebrada fuerte"

El ex director para el Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "no estamos en un abismo, pero sí en una quebrada fuerte". También enfatizó que la salida de Martín Guzmán fue por "una interna" y "no algo que tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional". A su vez, explicó las comparaciones entre la economía argentina y la de Turquía, y destacó que Alberto Fernández viaje para reunirse con Joe Biden.

Silvina Batakis se mostró dispuesta a revisar el acuerdo con el FMI, ¿Cree que el Fondo aceptaría aplicar cambios?

La ministra de Economía quiere cambiar el programa para hacerlo más flojo y va a encontrase con dificultades. Por mi experiencia de muchos años, el FMI negocia y tiene que modificar metas a medida que van ocurriendo cosas. Nos pasó en Argentina con Macri, al principio de los 2000 y en los noventa. Pero eso se da dentro de un esquema razonable para equilibrar la cuentas y reducir la inflación. Ahí hay un conflicto.

Martín Guzmán renunció justo antes de comenzar el segundo semestre. ¿Tuvo que ver con que no se iban a poder cumplir las metas?

Creo que no, porque está dentro de la práctica del Fondo ver cómo evolucionan los casos y hacer un reajuste. Por ejemplo, antes se hablaba de una inflación del 40% y ahora del 60% o más, entonces hay que modificar ciertos números, pero no lo principal. Pienso que Guzmán renunció porque no tenía la capacidad política para continuar el programa y lograr los objetivos. Era una interna y no algo que tenía que ver con el Fondo.

Ritondo reveló una conversación privada entre Máximo Kirchner y Guzmán que enfureció a Germán Martínez

¿Cómo impactó en el FMI la renuncia de Guzmán?

De alguna manera ellos estaban preparados para esto. Entendían que las señales de hace unas semanas, cuando se aprobó la revisión del programa, marcaban que había un problema político serio. Lo toman con preocupación, pero no con sorpresa. Estarán hablado con Batakis, el personal del Fondo está acostumbrado a esto. Es parte del territorio.

A lo largo de los años se ven vidas paralelas entre Turquía y Argentina por sus respectivas crisis. ¿Qué tienen en contacto estas culturas? ¿Cuáles son las diferencias para enfrentar sus problemáticas?

Después de salir del FMI trabajé con un organismo desarrollo de Japón y ellos me pidieron visitar ciertos países. Estuve en Turquía hablando con las autoridades y banqueros y los entendí muy bien porque nosotros somos iguales, nunca vi algo tan parecido. La principal diferencia es que Turquía fue un gran Imperio.

Nuria Am (NA): ¿Qué modifica el cambio de nombre en el ministerio de Economía?

El programa con el Fondo dice que va a ir refinanciando cada tres meses lo que se debe pagar en los próximos dos años y después ya tenés la deuda movida para adelante, si podés manejar las cosas bien. En ese sentido, no estamos en un abismo, pero sí en una quebrada fuerte. El tema es que es autoimpuesto, porque si tuviésemos la capacidad de poner la casa en orden esto no pasaría. Por eso va a estar cuesta arriba.

Felisa Miceli: “No hay diálogo entre economistas liberales y heterodoxos”

Claudio Mardones (CM): Faltan pocos días para que Alberto Fernández llegue a Washington y mantenga un encuentro con Joe Biden. ¿Cómo ve la situación? ¿Cree que Estados Unidos puede interceder en la negociación con con Fondo?

Estados Unidos no tiene poder de veto, como voto no pude hacer mucho más. Es importante que Fernández haga la visita y, en vez de hablar mal del país y del Fondo, "le haga el amor platónico a Biden". Tiene que venir con algo concreto. Ellos tienen sus propios problemas, más allá de la guerra en Ucrania. Por eso tiene que ser cuidadoso en cómo va a pasar el mensaje y Estados Unidos va a entender que hay problemas y va a poder flexibilizar ciertas metas, pero no el programa.

JL PAR