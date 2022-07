Cristian Ritondo contó el reclamo de Máximo Kirchner a Martín Guzmán en el debate por el Presupuesto

La sesión de Diputados en medio de la crisis que atraviesa el Frente de Todos dejó mucha tela para cortar. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, reveló un diálogo privado que tuvo Máximo Kirchner cuando presidía el bloque oficialista, con Martín Guzmán. “Presencié el pedido de modificaciones Máximo donde (Guzmán) se negaba a modificar el presupuesto”, contó Ritondo.

Con esa anécdota, Ritondo argumentó que el Presupuesto 2022 se cayó por culpa del ex funcionario que no quiso aceptar las modificaciones. Empezó su relato recordando que el ex Ministro de Economía “dijo que nos iba a 'sarasear' y como nos iba a decir la verdad si no tenía idea de qué hacer”. “Fue el mismo ministro que hizo fracasar al presupuesto, dos días le dijimos qué había que modificar”, subrayó.

“Ah, pero Guzmán”, ironizó Ritondo con la frase que la oposición acude cada vez que el oficialismo echa las culpas al gobierno de Mauricio Macri. “Espero que no se animen a decir “Ah, pero Macri” nunca más, después de la vergüenza que han hecho en estos dos años más”, indicó y agregó: “escondiendo los problemas nunca lo van a solucionar”.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados cosechó 132 votos en contra del presupuesto para este año en medio de una negociación cruzada entre distintos sectores de la oposición. Así, por primera vez no se aprobó el plan del gasto público en el Congreso.

El recuerdo que hizo público en el recinto el diputado Ritondo no le agradó al jefe del bloque oficialista Germán Martínez. Dijo que son reuniones que “tienen una dinámica en particular” y señaló que “hay que preservar” esos diálogos.

“Si viene el recinto y blanquea esas cosas, voy a tener que pedir prudencia para poder comportarse después”, sentenció Martínez.

cp