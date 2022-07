El dirigente de la mesa chica de la CGT, Mario "Paco" Manrique, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resalto que Silvina Batakis tiene que hablarle "al conjunto del pueblo argentino" y "corregir algunos rumbos en las políticas económicas". Además cuestionó las políticas de Martín Guzmán, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional y remarcó su temor por un posible ajuste.

¿Cómo tomó la CGT la designación de la nueva ministra de Economía?

Silvina Batakis no le tiene que hablar a la CGT, sino al conjunto del pueblo argentino. Como institución debemos ser un actor importante en los tiempos que vienen. Con la compañera Batakis se tendrán que corregir algunos rumbos en las políticas económicas para que el crecimiento pueda ser desparramado hacia toda la sociedad.

Ayer se vio a Hugo y Pablo Moyano en la jura de Batakis. ¿Qué piensa la CGT sobre el cambio en el ministerio de Economía?

Lo tomamos con muchas expectativas. Tenemos un problema estructural importante por la inflación y hay que hacer un gran acuerdo de precios y salarios para darle a los trabajadores activos un mayor poder adquisitivo. También hay que hacer una planificación más concreta para crear trabajo y absorber a los millones que no tiene un empleo formal.

¿Qué evaluación hace de la gestión de Guzmán?

Las políticas de Martín Guzmán no pudieron dar el resultado que se buscaba. Reconozco que no le tocó una situación fácil por la pandemia y el acuerdo con el FMI, que fue complejo y no tenemos muchos detalles. La visión de Guzmán se quedó corta, no se puede administrar la crisis así, hay que tomar acciones para salir porque nos vamos a quedar estancados.

¿Está de acuerdo con las críticas de Cristina Kirchner hacia Guzmán?

No entiendo que haya críticas en especial hacia un ministro. Lo que plantea Cristina es tener otra mirada sobre cómo solucionar las cosas. En algunos casos estoy de acuerdo y en otros ella tiene su visión particular. En un país con tanta desigualdad me voy a tener que enfrentar con alguien. Lo ideal sería que todos pongan lo mejor de sí para salir entre todos, pero algunos no lo entienden y siguen defendiendo intereses propios, sin pensar en lo colectivo. Ahí es donde hizo falta más contundencia para tomar decisiones.

Se recuerda la primera huelga general de la CGT a un gobierno peronista. ¿Qué se acuerda de esa época? ¿Cómo lo compara con el país actual?

Comparar el contexto de los setenta con la actualidad es muy difícil, era otro el peso del movimiento obrero y otra manera de ver la política. Sí hay paralelismos por la alta inflación y los ajustes que conllevan recortar beneficios. Cuando se habla del déficit fiscal muchos utilizan la terminología del ajuste y deberían explicar qué es lo que vamos a ajustar. La situación actual es bastante compleja, tenemos más de la mitad de la población desocupada y en trabajos informales, no hay lugar para un ajuste de esa naturaleza. Aquella CGT salió en defensa de los trabajadores por la toma de decisiones de Celestino Rodrigo y José López Rega. Hoy tenemos un gobierno de nuestro signo y una situación de endeudamiento asfixiante por el acuerdo con el Fondo.

¿No se tendría que haber acordado con el FMI como hizo Guzmán?

No puedo opinar en profundidad sobre algo que pocos conocemos. Tengo entendido que existe una cláusula que limita el manejo del crecimiento. Es decir, que si crezco al 10%, solo puedo usar un porcentaje menor, porque así lo decide el Fondo. Es compleja la situación porque no puedo traccionar para estabilizar la economía. Nos ponen un techo que podríamos atravesar con el crecimiento que venimos teniendo. Lo están viendo en el mundo y saben que puede seguir así por los próximos 10 años. Es una oportunidad para sanear la economía del país, pero con limitaciones es difícil.

