Hernán Lacunza: “Batakis no tuvo una buena bienvenida del mercado”

El exministro de Economía, Hernán Lacunza analizó el ingreso de Silvina Batakis al gobierno y destacó: "Hay que sentarse en una computadora y ver para dónde ir. Después hay que cumplirlo, porque sino es un PowerPoint”. Para el ex funcionario la situación es “objetivamente delicada”.

"El cambio de ministros siempre es una situación traumática", señaló en diálogo con Marcelo Marcelo Longobardi en CNN Radio, aunque reconoció que la flamante ministra tiene “margen de maniobra” porque le “queda un año y medio de gobierno por delante”. "La prioridad en estas circunstancias muchas veces es elegir el mal menor", agregó.

"Esta circunstancia de cambio, que empezó el sábado y tardó más de un día para la designación de la nueva líder de un equipo que no se conoce, que tuvo después un día de mercado, con una recepción de los agentes del mercado que no fue una buena bienvenida”, evaluó Lacunza y sostuvo: “Yo noto cierta parsimonia, como que no hay una conciencia plena de la delicada situación".

El exministro de Hacienda lamentó que la funcionaria diera pistas de continuidad con lo que se venía haciendo. “En los quince días previos se vendieron 700 millones de dólares y se emitieron 1 billón de pesos, una dinámica insostenible", repasó.

"Para cambiar hay que hacer algo distinto", subrayó y aclaró: "El mercado no es Godzilla agazapado detrás de un escritorio para comerse a los argentinos crudos, somos todos los argentinos y no argentinos tomando decisiones para preservar nuestros ahorros"

Lacunza destacó que hay que tomar una decisión compleja e implementar medidas que “implican tarifas, provincias, empresas públicas, planes sociales”. “Siempre hay un costo político y es lo que la ministra tiene que afrontar: priorizar recursos y dar un sendero que nos saque de este tobogán”, sostuvo.

"Berretada" y "mentira": Hernán Lacunza respondió a la denuncia de "golpe de mercado" de Alberto Fernández



Que los anuncios coincidieran con un feriado en Estados Unidos resultó “una circunstancia atípica, que pudo haber moderado las magnitudes de la reacción, porque un montón de actores estaban descansando fuera del país y no podían manifestar su reacción ante los cambios; eso va a suceder hoy seguramente".

"Ayer solo con los actores locales el BCRA tuvo que emitir unos 300 mil millones de pesos, lo cual es casi el 10 por ciento de todo el dinero circulando", detalló y sumó: "En el último mes emitió el 30 por ciento del circulante... esa dinámica no se va a sostener de ninguna manera".

"Diría que la primera corrida que estamos sufriendo, en las últimas tres o cuatro semanas, ayer tuvo un capítulo adicional; y hay que pararlo para que no sea más complejo", concluyó.



