Hernán Lacunza: "Hoy la inflación está corriendo al 100% anual"

El ex ministro de Economía, bajo parte del gobierno de Mauricio Macri, y también de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Marcó su preocupación por la inflación anual del 100% y opinó sobre la salida de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio Interior.

¿Cuál es su opinión sobre la salida de Roberto Feletti?

Los nombres siempre son anecdóticos, lo importante es el sistema. Una política contra la inflación nunca depende del control de precios, porque no hay herramientas ni potencia para eso. Depende de la política monetaria y fiscal porque la causa nunca es la falta de competencia. Es indiferente desde los nombres y, si la salida tiene que ver en un cambio de diagnóstico, será un paso adelante para precisar lo que tienen que hacer.

¿Cuánto hay de inflación generada por el coronavirus y la guerra en Ucrania?

El mundo estaba en un proceso de aceleración de precios a las salida de la pandemia, con una generosa emisión de los bancos para atenuar los efectos del coronavirus. Eso se vio después en las economías en magnitudes inéditas para las últimas dos décadas, pero no como en Argentina. La guerra en Ucrania también produce un cambio de precios relativos por única vez, pero no es persistente ni generalizado. El proceso mundial paso de una inflación del 2% al 4% y ahora puede llegar al 8%, con esos dos traumas.

Argentina tuvo 50% el año pasado y este no menos de 70%, para ponerle un piso moderado. Hoy la inflación está corriendo al 100% anual. La inflación tiene que ver más con el "plan platita" que con la guerra en Ucrania. Es un fenómeno local y me preocupa cuando los funcionarios hablan de inflación importada, porque se pierde el tiempo con medidas que distraen. Entre el 5% y el 10% de la inflación anual en nuestro país se puede explicar por factores ajenos.

Fernando Meaños (FM): ¿Cómo ves el acuerdo con el FMI? ¿Puede ser un ancla para la inflación?

La meta fiscal monetaria y de acumulación de reservas no se van a cumplir y hace rato que los sabemos, porque están mal diseñadas. Quieren bajar la inflación y actualizar tarifas sin vocación política. Están dando vueltas con eso y no se sabe qué va a pasar. Lo que menos me importa es si se cumple, porque más allá del FMI, tiene que haber menos emisión monetaria. El gasto público en los primeros cuatro meses del año subió 13% y la ultima tendencia crece al 20%. Va más allá de Feletti, si el agujero fiscal se agranda, no hay programa contra la inflación.

Nuria Am (NA): ¿Cuál es la incidencia de la política en la economía? La salida de Feletti, ¿tiene que ver con el tema de las retenciones? ¿Fue una víctima de las internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

El tema de las internas solo lo sabe el Gobierno. En cuanto a las retenciones, es una pérdida de tiempo. El Frente de Todos las propone, pero no son bajas. Para la soja, el trigo y el maíz son altas. Y seguimos teniendo una inflación anual del 100%, entonces eso no desacopló los precios.

Si Juntos por el Cambio asume el gobierno en el 2023, ¿qué hay que hacer desde lo político?

Hay que establecer principios básicos, como no gastar más de lo que ingresa, integrarnos al mundo, generar consensos y bajar la inflación. El clima puede ser distinto al del 2015 porque pasaron años malos de la economía y la demanda social debería ser más explícita, entonces es más fácil hacer acuerdos desde lo político. El ejemplo de Israel puede ser una buena referencia para lo que viene. Sirve por la combinación de mediadas ortodoxas y heterodoxas que se tomaron en los años 80. En Argentina coincidió con el Plan Austral, pero no se pudo lograr un con consenso político como el israelí.

