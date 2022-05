Lacunza habló del "rebote" de la economía y De Mendiguren lo comparó con el "Gordo" Valor

Luego de que el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, afirmara que la recuperación económica que pregona el Gobierno Nacional es un rebote, José Ignacio De Mendiguren le respondió con una chicana y recordó que en su gestión como titular de Hacienda "dejó una inflación del 54%".

En el marco del ciclo "Democracia y Desarrollo" organizado por el Grupo Clarín, el tercer ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri sostuvo: "Veía ayer, esto no es una chicana, una propaganda del Gobierno, diciendo que el año pasado tuvimos el mayor crecimiento de los últimos 18 años. Estamos rebotando, no nos autoengañemos. No es un problema de este gobierno ni del anterior. Si seguimos así nada va a cambiar y vamos a seguir hablando los mismos temas. Es un cambio de régimen".

Sentado en los estudios de la Televisión Pública, en el programa Desiguales, De Mendiguren retrucó los dichos de Lacunza y lo comparó con Luis "El Gordo" Valor, jefe de una banda que en décadas anteriores asaltaba bancos y camiones blindados. “Es como escuchar al "Gordo" Valor hablando de catecismo”, se enojó el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Luego, recordó los números de Lacunza en los cinco meses que estuvo como titular de Hacienda luego de suceder a Nicolás Dujovne, quien había suplantado, en primer término, a Alfonso Prat Gay. “Dejó una inflación de 54%, un gobierno en default en pesos y en dólares, balanza comercial en negativa y hoy nos da consejos”, dijo el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Si seguimos creciendo, van a decir que es viento de cola. Y luego van a decir que es ‘un veranito´'. El ‘veranito’ del 2002 duró hasta el 2011, el más largo de la historia”, apuntó De Mendiguren, molesto con las críticas opositoras a la gestión económica del presidente Alberto Fernández.

Qué dijo De Mendiguren sobre los aumentos de precios

El titular del BICE analizó los aumentos de precios que continúan escalando mes tras mes en el país y habló de la importancia del escenario internacional, además de remarcar cuáles fueron los números que recibió el actual gobierno “sin guerra ni pandemia, con restricciones monetarias y devaluaciones”.

Explicó además que Estados Unidos “tiene la inflación más alta desde la Segunda Guerra Mundial, dado que “la cuadruplicó”, mientras Europa lo hizo por tres. “Ninguno dejó caer su economía”, agregó.

En defensa de la línea que realza el gobierno, dijo que a diferencia de la gestión anterior “hoy tenemos 35.000 pymes vivas”, más allá de los números de inflación y pobreza. También habló de la invasió rusa a Ucrania y su impacto en la canasta alimentaria y en la energía.

Planes sociales: Pablo Moyano quiere una Asignación Universal para trabajadores formales

“A mi mujer no le puedo explicar esto”, ejemplificó De Mendiguren y sumó: “Cuando va al supermercado, me dice ‘matate’, a estos precios no llego”.

Finalmente, trazó una metáfora para explicar la complejidad económica del país en simultáneo con las peleas a cielo abierto del Frente de Todos. “Estamos cabeceando granadas en un gasoducto. No da para que cada uno sigamos tirando de la cuerda”, concluyó.