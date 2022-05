Letcher sobre las medidas de Guzmán contra la inflación: “En la Argentina eso no es suficiente”

El director del CEPA, y quien supo ser recomendado por Cristina Kirchner en su momento para ocupar el cargo en la Secretaría de Comercio, Hernán Letcher habló con PERFIL sobre la “dinámica oligopólica”, la intervención del Estado y el control ciudadano. También dio su opinión sobre el aumento de tarifas, el salario y la jubilación mínima.

Al referirse a la inflación y las medidas oficiales, el economista explicó que, si bien el crecimiento económico del sector industrial es el mejor de marzo del '16 hasta la fecha, también hay una fuerte disputa con el proceso inflacionario en los salarios de los trabajadores. "En ese sentido, yo creo que el abordaje que se hace de la dinámica económica está más vinculado con políticas de incentivo. A mí me parece que en la Argentina eso no es suficiente", explicó el economista en la charla con PERFIL.

En declaraciones anteriores afirmabas que hay que disciplinar al sector privado ¿Cómo lo harías?

Lo que planteo es que el diálogo está bien, pero en la relación entre los formadores de precios –específicamente- y el Estado, el representante del conjunto de los argentinos es el Estado, es el garante de defender los intereses de los argentinos.

En ese sentido, para lograr el objetivo de lo que se plantea la coalición del Gobierno, que es la recuperación del poder adquisitivo, me parece que el Estado tiene que tener firmeza en relación a la dinámica, al comportamiento de los agentes económicos que tienen que ver con la formación de precios.

La dinámica oligopólica o lo que denominamos como formadores de precios no es la razón única que impacta sobre la evolución de los precios. Es un poco más complejo porque el escenario de la multidimensionalidad de la inflación tiene que ver con distintas cuestiones en este momento: con el conflicto internacional, tiene que ver con comportamientos sectoriales como por ejemplo, la dinámica de prendas de vestir en el último año, con la escasez de dólares. Hay distintos componentes en el proceso inflacionario, en ese contexto ser una empresa que ostenta el 80 o 90% de la comercialización de un producto, te da posibilidades de administrar márgenes de rentabilidad que no los tiene el pequeño eslabón de esa misma cadena, ahí debería intervenir el Estado para defender a los consumidores y para que las pymes, empresas o los eslabones de menor tamaño no paguen los platos rotos.

¿Qué herramientas tiene el Estado para hacerlo?

Planteé varias propuestas relacionadas con la Secretaría de Comercio. Primero realizamos un diagnóstico en el que afirmábamos que a finales del 2019 iba a ver una puja distributiva porque había caído la actividad de manera significativa.

Entonces, había que intervenir con distintas políticas: la primera es la recomposición de la Secretaría de Comercio que supo tener 500 inspectores, Macri dejó 15. También un fuerte componente de control ciudadano, es decir, control territorial de los acuerdos de precios asociados a una fuerte política de comunicación.

También planteábamos la recuperación del programa de Precios Cuidados en clave de Precios de Referencia. Esto significa incorporar dentro del programa las primeras marcas con los productos más consumidos y no desnaturalizar un programa que es básicamente de precio de referencia, no es un programa de canasta de productos baratos. A su vez es necesaria la puesta en marcha del Observatorio de costos, el tema cupos/retenciones de la carne que después finalmente se implementó. Planteábamos una articulación fuerte entre los distintos estamentos del Estado y también el control entre la AFIP y SENASA de la propia secretaría. Siempre hablando de oligopolios, no de Pymes.

¿Qué opinas acerca de las políticas económicas que Guzmán asume frente a este fenómeno inflacionario?

El crecimiento económico del sector industrial es el mejor de marzo del 16 hasta acá. El problema que tiene es que está en una fuerte disputa con el proceso inflacionario, estoy hablando de los salarios de los trabajadores que vienen como en otra celeridad, en ese sentido, yo creo que el abordaje que se hace de la dinámica económica está más vinculado con políticas de incentivo. A mí me parece que en la Argentina eso no es suficiente.

Cuando hablo de disciplinar no es solamente evitar que las empresas remarquen precios sino también que agentes económicos ganen produciendo en nuestro país. No me refiero a propuestas anti empresas. Lo que pasa es que tenés un incremento de productividad de 7 puntos o más pero la evolución del ingreso y la cantidad de trabajadores no se movió con la misma celeridad.

Sobre los salarios y la jubilación mínima

¿Cuál crees que debería ser el salario y la jubilación mínima?

Mira hoy el cálculo no es el del salario mínimo en términos reales y el adelantamiento de las cuotas a junio y agosto permiten cierta recuperación en términos reales de ese salario, pero todavía queda muy lejos de lo que valía el poder adquisitivo, aún está 25 puntos debajo con respecto al 2015.

¿Crees que está bien $47.000 para el salario o $32.000 en caso de la jubilación mínima?

A mí me parece que el incremento del salario mínimo es una herramienta muy útil para favorecer a los sectores de menores ingresos porque tienen en alguna medida su ingreso asociado a eso y además te sube el piso de los salarios en general.

¿Estás de acuerdo con que haya que aumentarle las retenciones al campo?

Sí, de manera inteligente, por ejemplo: en el caso del trigo. Tenés toda la cosecha declarada, con lo cual, aunque aumenten las retenciones de trigo, hoy no tengo ningún efecto. Dicho de otro modo, me parece muy bien el fideicomiso que se implementó y creo que hay que trabajar en los desacoples, el efecto internacional está impactando negativamente sobre los precios locales.

¿Qué opinión tenés acerca de las políticas de Domínguez? En un momento habló de no subir las retenciones o darle facilidades al sector del campo para la compra de maquinarias.

No es personalizado, no es problema de un funcionario u otro funcionario, son miradas de cómo abordar estas prácticas.

¿Estás de acuerdo con el aumento de las tarifas, con los porcentajes en que aumentan teniendo en cuenta los subsidios que el Estado les brinda a este sector?

La evolución de las tarifas o incluso de los combustibles y demás creo que tienen un efecto sobre la inflación naturalmente, ahora se están moviendo desde hace rato por debajo de la inflación. No es el motor principal del proceso este incremento de precios en esta etapa.

