Margarita Stolbizer cruzó a Macri: "Se reunía con Milei mientras insultaba a Vidal y a Larreta"

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, la diputada nacional Margarita Stolbizer volvió a mencionar las diferencias que tiene con el ex presidente Mauricio Macri y criticó su acercamiento, al igual que el de una parte de la coalición, con el legislador de La Libertad Avanza, Javier Milei.

La fundadora del GEN consideró que "es casi una obligación mantener" la unidad y señaló que no hay margen para que "surjan divisiones" frente al Gobierno nacional. Sin embargo, se metió de lleno en el debate de eventuales alianzas que el mayor frente opositor podría tener de cara a las próximas elecciones en 2023.

Margarita Stolbizer, sobre el fracaso de las coaliciones: "La política se ha vuelto meramente electoralista"

"Mientras Milei insultaba a (la diputada) María Eugenia Vidal y a (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri se juntaba con él", lanzó Stolbizer en diálogo con Nancy Pazos para radio Metro 95.1. "Me preocupa, claro", expresó.

Por otro lado, declaró que el ex jefe de Estado se siente "más cómodo" cerca del economista libertario que del gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"La interna de la oposición no está trabando el Gobierno. Las internas son normales, me preocupa cuando excede la normalidad y eso te traba el Congreso", declaró la cuatro veces diputada. Y remarcó: "El oficialismo no ha reunido un número propio para sesionar. Complica y paraliza la gestión de Gobierno".

Críticas al funcionamiento del Congreso

Por otro lado, la ex candidata a presidente denunció un quiebre en lo institucional tras cuestionar los tiempos de la Corte Suprema y su decisión sobre el Consejo de la Magistratura y la demora del Congreso Nacional. "Así como la Corte tarda 16 años en resolver, no puede ser que en mayo el Congreso no haya empezado, prácticamente, a funcionar", apuntó.

"No creo que necesitemos tanto tiempo para hacer una nueva ley", agregó, al mismo tiempo que afirmó que la "pasividad" de ambas cámaras se debe a la fuerte interna que atraviesa el Frente de Todos.

Sobre el tratamiento al listado enviado por Alberto Fernández, añadió: "La interna de Gobierno es tan fuerte que el Presidente no pudo sacar ni una, pese a que algunas eran leyes con mucho consenso".

El respaldo a Horacio Rosatti

En otro tramo de la entrevista, la dirigente opositora se refirió a la disputa entre el oficialismo con la Corte Suprema por la conformación del Consejo de la Magistratura. Sobre este tema, respaldó la decisión del presidente del Máximo Tribunal y flamante titular del mencionado órgano judicial, al tiempo que señaló que Horacio Rossati "no hace acción para beneficiarse a sí mismo".

"Comparto con la Corte que algunos artículos son inconstitucionales, sobre todo los artículos que se refieren a la constitución del Consejo. Los miembros que representan a 3 estamentos deben estar equilibrados, no debe uno impedir la acción del otro", concluyó.

FP/fl