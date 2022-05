Miguel Pesce replicó la propuesta de Javier Milei: "Los bancos centrales son necesarios"

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, defendió el rol de la entidad monetaria ante la propuesta del dirigente libertario Javier Milei de "eliminarla" por considerarla el origen de la inflación. "Los bancos centrales son necesarios", replicó.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, propuso la eliminación del Banco Central. En línea con su retórica anti-estado, el economista insistió con su propuesta dado que considera que la institución es la responsable de la emisión excesiva de billetes, generando distorsiones en la economía, entre ellas la acentuación de la inflación.

Qué le respondió Miguel Pesce a Javier Milei

"No hay país en el mundo que no tenga Banco Central", replicó el presidente del Banco Central al ser consultado por la promesa de campaña del dirigente libertario, en diálogo con El Destape Radio.

"Cuando anularon la capacidad del Banco Central, como sucedió con la convertibilidad, terminamos con la crisis más larga de la historia", argumentó Pesce y remató: "Los bancos centrales son necesarios".

El diputado nacional Javier Milei propuso en reiteradas ocasiones "volar por los aires" el Banco Central.

Con respecto al fundamento de la idea de Milei, que es la inflación y el impacto que tiene sobre el poder adquisitivo, Pesce señaló que "con el proceso inflacionario que tenemos la tasa de interés permite que los ahorristas no pierdan capacidad de sus ahorros". Además, dijo que "se tienen que dar determinadas condiciones para que se dé el efecto de la emisión monetaria en la inflación".

Más aún, planteó que más allá de los factores internos, como las devaluaciones, existe una incidencia externa en el proceso inflacionario argentino cuya proyección oficial para el 2022 ronda el 50%, como puede ser la guerra en Ucrania y su impacto en la economía mundial. "El aumento de las materias primas internacional acelera la inflación", expresó.

El cambio que propone Javier Milei en el sistema “es un error” ya demostrado por Milton Friedman

En esa línea, destacó que para controlar los precios de los alimentos el gobierno estableció fideicomisos y también destacó el rol de las retenciones ya que éstas "actúan para desacoplar los precios internacionales de los alimentos".

"Las retenciones que se aplican sobre los precios de esos productos actúan de esa forma y el Gobierno también ha armado estos fideicomisos, el de aceite y ahora el de trigo, que busca desacoplar el precio internacional del local para que no afecte la mesa de los argentinos", aseveró Pesce.

"No hay que mirar el tipo de cambio nominal, hay que mirar el real multilateral. Y no tenemos un atraso cambiario", indicó Pesce.

Pesce sobre el acuerdo con el FMI: "Hemos cumplido con las metas"

Por otro lado, el titular de la máxima entidad monetaria se refirió a la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que "se están evaluando metas del primer trimestre con el FMI y las hemos cumplido".

Víctor Beker: "La dolarización que propone Javier Milei puede hacerse, pero la consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo"

Esto se dio en línea con las reservas acumuladas del Banco Central, que Pesce aseguró que "superaron las previstas". "Compramos más dólares de lo que esperábamos en el mercado el primer trimestre y cumplimos la meta con el FMI. En abril hubo un menor resultado pero se está revirtiendo en mayo", señaló.

Además, Pesce se refirió a las limitaciones de acceso a dólares para el pago de obligaciones al exterior que sufren las empresas. Indicó que en septiembre del 2020 se estableció que "las empresas solo pueden pagar el 40% de lo que les vence y el 60% tienen que refinanciarlo", lo que permitió un menor uso de reservas y a su vez le permite a las empresas cumplir con los pagos.

"Los pagos de deuda intrafirma no están permitidos por el Banco Central, tenemos controles estrictos”, explicó Pesce,y declaró que "si las empresas tienen recursos líquidos en el exterior no pueden acceder al mercado de cambio". "Si una empresa fugó el Banco Central no le da nuevos dólares para pagar deudas, tiene que usar los que tiene", concluyó.

cdi cp