Para Miguel Angel Pesce, la salida de Máximo Kirchner "tiene consecuencias"

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó que la salida voluntaria de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en el Congreso tras el entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) genera consecuencias y llama la atención. Además sostuvo que es acuerdo es bueno y que no causa ningún salto devaluatorio ni ajustes duros de la economía argentina.

En diálogo con C5N, Pesce adelantó que la renuncia del líder de La Cámpora e hijo de Cristina Kirchner, Máximo, quien responsabilizó a Alberto Fernández y al ministro de Economía Martín Guzmán por esa decisión, "tiene consecuencias, llama la atención (...) hace un reproche de que no estuvo informado durante el proceso de discusión del acuerdo. Sobre eso hace un punto central. No era función mía informarle".

En paralelo, el economista aseguró que este nuevo programa acordado por las partes está previendo "la desaceleración inflacionaria durante el año que viene y los siguientes" y que en él "no se prevé un ajuste muy duro de la economía", por lo que "no está previsto ningún salto devaluatorio". Además, sostuvo que el objetivo es "sostener el tipo de cambio real en los términos que está ahora, que permite las exportaciones y es competitivo".

"El nuevo programa no prevé un ajuste de la economía, no prevé caídas reales del gasto, y no prevé reformas laborales. No se va a reducir el gasto en las prestaciones jubilatorias, se está previendo a través de la mejor administración tributaria un incremento de los ingresos", explicó el economista.

Y agregó: "Es un buen acuerdo, que va a ser entendido de esa manera y va a ser aprobado por el Congreso. Los resultados los vamos a ver cuando se ponga en práctica el acuerdo. El programa prevé crecimiento para el año que viene y para todos los años del programa".

El titular del Banco Central destacó la existencia de "dos mercados especulativos" de los cuales "interesa la competitividad del tipo de cambio oficial", al cual se refirió como "mercado en serio". Luego aclaró que esperan que "los otros dos tipos de cambio se desaceleren y bajen, y se aproximen al oficial" por cambios de expectativas y otras razones.

Con respecto a la continuidad del cepo, dijo que "es necesario mantenerlo en un momento de escases de divisas" y que "el Fondo no ha planteado levantarlo".

Miguel Ángel Pesce: "Tenemos chance de que Alberto Fernández sea reelecto en 2023"

El desembolso para "recuperar divisas"

Con respecto a esto, el presidente del Banco Central aseveró que "se está trabajando con el FMI para que haya un fuerte desembolso de dinero para recuperar reservas", algo que se llevaría adelante para cubrir los vencimientos venideros con el FMI, incluyendo el mes de marzo, aunque se continuará pagando intereses. A partir de allí, los desembolsos serían trimestrales.

Según estima el equipo económico del gobierno, el primer depósito podría acercarse a los 15 mil millones de dólares, o sea un tercio total del tamaño del programa. Por esto, Pesce señaló que se espera que la agenda de trabajo con el organismo internacional cierre antes del 22 de marzo para permitir el tratamiento por el Congreso y el Directorio del FMI.

"No es necesario escuchar a Bullrich"

Pesce puso bajo la lupa los dichos de Patricia Bullrich sobre el acuerdo con el FMI, quien le había exigido al Frente de Todos un voto unánime ante el acuerdo, y aseguró que "está lejos del poder y hay que escuchar a los que tienen responsabilidad en la gestión parlamentaria y ejecutiva".

"La estrategia de cómo se va a aprobar el programa en el Congreso la va a definir el Poder Ejecutivo, con la presidencia de las dos Cámaras y de los bloques del oficialismo. No creo que sea necesario escuchar la opinión de Patricia Bullrich sobre esto", disparó.

Y concluyó refiriéndose a que sí "hay una responsabilidad muy importante de parte de los funcionarios” de Cambiemos, pero que “una cosa es discutir que hubo funcionarios que incumplieron sus deberes, y que ha provocado un problema, lo que es indiscutido es que el dinero ingresó a la Argentina y fue gastado por la Argentina", concluyó.

