Patricia Bullrich acusó a Cristina Kirchner de "golpe de palacio": "Creo que puede avanzar más"

Culminada la gestión de Martín Guzmán con la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía este lunes, Patricia Bullrich arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y habló de una "estocada muy fuerte" contra el presidente Alberto Fernández.

La presidenta del PRO se sumo a los análisis que afirman un golpe estratégico de la titular del Senado contra el Jefe de Estado, perspectivas que en el día de ayer sostuvieron el economista Alfonso Prat Gay (habló de "golpe de estado en cuotas") y el periodista Ernesto Tenembaum.

Desde su visión, la renuncia de Guzmán y la sustitución por "La Griega" Batakis fueron parte de "la mano invisible" de Cristina Kirchner. "El poder está desnudo", dijo Bullrich este lunes 4 de julio, en un juego de palabras que recordó al libro de Christian Andersen.

Patricia Bullrich también ironizó sobre el diálogo dominical entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para acordar a la nueva funcionaria. "Ella estaba esperando que el Presidente la llamara y le preguntara: '¿Qué ministro querés que ponga?'", comentó la referente del PRO en diálogo con Alfredo Leuco en El Diario de Leuco (LN+).

Bullrich dijo que el kirchnerismo "va por todo"

Patricia Bullrich sostuvo que la supuesta estrategia de CFK no habría tenido su último episodio con la renuncia de Guzmán, bolsa de boxeo política del kirchnerismo duro en sus últimas semanas al frente del Palacio de Hacienda.

"Cuando se toma el Gobierno de una manera absolutamente por fuera de lo que dice la Constitución, mientras Cristina busca el poder absoluto, es un golpe de palacio. Creo que Cristina aún puede avanzar más. Ella cree que puede salvarse de este naufragio y dice: ‘el único bote que queda, que es el manejo de la economía, lo manejo yo’", afirmó la exministra de Seguridad.

Para Bullrich, "Cristina decidió dar una estocada que no creo que sea la estocada final, pero sí una estocada muy fuerte para el control de las áreas estratégicas, como la económica" y agregó: "Todo lo que estorba, lo sacan. Van a ir por todo".

Agregó, además, que Juntos por el Cambio no va a colaborar con la crisis que corroe al Frente de Todos. Polémica, Bullrich deslizó que la oposición no va a "salvar" al Gobierno Nacional. "Hay una tentación de decir: ‘Yo entro, ayudo, les doy determinadas leyes’. Pero nosotros no queremos un país con más impuestos", develó.

"Nuestro primer objetivo es que el país tenga una alternativa. No mezclarnos, no ser parte de este lodo, de esta lucha intrapartidaria que tiene el oficialismo, no equivocarnos, no querer entrar a salvar a un Gobierno que no quiere ser salvado porque quiere seguir en este rumbo. Tenemos que ser la reserva política del país. Y si nos toca gobernar, vamos a tener que ser muy claros con la sociedad", manifestó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Silvina Batakis

Para la ex ministra de La Alianza, las medidas de la Ministra de Economía estarán orientadas a "un año de primavera para que la gente se olvide de la inflación" potenciado por el "plan platita", como la oposición bautizó durante el 2021 de las elecciones legislativas algunas de las medidas del Frente de Todos que buscaron estimular el consumo y empardar la inflación.

Luego argumentó que eso crearía "una destrucción del valor de la sociedad a mediano plazo" porque la única manera de implementarlo es con inflación.

"¿Cómo creen que Batakis va a hacer el equilibro fiscal? Subiendo impuestos. Pero nosotros le vamos a decir que no. No queremos un país con más impuestos. No tenemos que darle ninguna herramienta para hacer eso. Porque es gastarse las pocas joyas de la abuela… aunque pensándolo bien no sé si queda alguna", ironizó.

