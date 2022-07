Silvina Batakis confirmó que la segmentación de tarifas sigue adelante

"La segmentación de tarifas se mantiene", afirmó la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis en una entrevista en C5N.

"Así como las reservas deben estar para mejorar de todos los argentinos, los pesos también deben estar para eso. Necesitamos que los que tengan la capacidad de pago se hagan cargo por completo y hacer esa redistribución de recursos hacia el interior del presupuesto", consideró Batakis.

En esa línea, agregó: "Estoy convencida de que las reservas que tiene Argentina tiene que estar a disposición del crecimiento. En algún momento tendrán que ser para que se importen más bienes de capital. Tenemos que planificar y ser eficientes. En Argentina hace muchos años que estamos acostumbrados a no planificar y esa planificación la debemos hacer con los empresarios. Tenemos que planificar el uso de las reservas para el bien todos los argentinos, no es una cuestión del mercado nada más".

Con respecto a la inflación, Batakis opinó que "la inflación va carcomiendo la vida de los argentinos y no nos permite planificar a los argentinos, a las empresas y al Estado. Se triplicó la inflación en el mundo, Argentina no está exenta y tenemos causas propias. Esa batalla tenemos que darla", sostuvo en una entrevista brindada a C5N.

"Tenemos que abordar todos los instrumentos y logramos en el mediano converger con equilibrio fiscal y un estado con cuentas ordenadas, eso va a ayudar a que tengamos un país más ordenado en materia inflacionaria", agregó la reemplazante de Martín Guzmán.

En cuanto a la acumulación de reservas de dólares, la ministra de Economía afirmó que "en Argentina hace muchos años que estamos acostumbrados a no planificar y esa planificación la debemos hacer con los empresarios. Tenemos que planificar el uso de las reservas para el bien todos los argentinos, no es una cuestión del mercado nada más".

Sobre los instrumentos para controlar los precios de los alimentos, como las retenciones, Batakis sostuvo que "vamos a hacer un abordaje integral, los programas específicos de los productos en las góndolas son necesarios pero no el único instrumento. Necesitamos utilizar la tasa de interés, nuevos instrumentos financieros para que los que tienen pesos puedan tener una colocación atractiva que permita apalancar una inversión productiva. Necesitamos utilizar todos los instrumentos a disposición".

Consultada sobre la implementación del salario universal, opinó que "es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo y la Revolución 4.0 lo pone sobre la mesa. Ni siquiera está resuelto y es un tema que debemos debatir.

Dólares y vencimientos de deuda

En una jornada donde el denominado "blue" llegó a cotizar 280 pesos, la ministra opinó que "el blue es un mercado muy marginal pero está en la conciencia colectiva y uno empieza a incorporar estas variables. Las grandes operaciones se hace con el dólar oficial. El dólar está en un sendero de equilibrio y en ese sentido me siento cómoda. Hoy fue un día particular y mañana lo será también, pero debemos dejar recorrer unos días y estar siempre atentos a que no haya golpes de mercado nuevos".

Acerca de los vencimientos de deuda en pesos, sostuvo que "es un segundo semestre de muchos vencimientos y estamos trabajando con el presidente del Banco Central y vamos a poder renovar tranquilamente, pero debemos estar encima. Las tasas deben ser positivas y necesitamos que haya instrumentos financieros en pesos".

"No le vamos a dar los dólares a River para que traiga a Borja, serán todos para Boca", bromeó la funcionaria reconocida como hincha xeneize.

