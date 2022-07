El periodista y presidente de Editorial Perfil, Gustavo González, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y detalló como Martín Guzmán "explotó" y renunció a su cargo. A su vez, analizó si "Silvina Batakis está impuesta por Cristina" y las propuestas alternativas de Sergio Massa. También explicó que "la suerte de Alberto Fernández está en el aire" y dependerá de la inflación como tema principal.

¿Qué balance hacés de lo que sucedió el fin de semana?

Martín Guzmán venía rumiando su partida del Gabinete. Habíamos compartido un encuentro hace diez días y se lo notaba empoderado. Él verbalizaba que iba a salir a responder los ataques y en el transcurso del discurso de Cristina Kirchner entendió que se había pasado un límite cuando ella lo mencionó en tres oportunidades, lo llamó a Alberto Fernández y le contó su renuncia. Esto ya lo tenía preparado y estaba esperando el momento para hacerlo. Es una picardía de aquellas personas que se controlan y estallan.

Guzmán explotó, no de la mejor forma, pero tratando que su grito sea especial. Esto generó una complicación para el Gobierno porque Alberto Fernández no lo esperaba y provocó incertidumbre hasta que se conoció a su sucesora. Silvina Batakis está impuesta por Cristina. Cuando fue la derrota del año pasado, el nuevo Gabinete había sido impuesto por la vicepresidenta también.

En la última hora, los funcionarios que estuvieron en los encuentros preguntaron por la apertura de los mercados y si hubo cachetada de Massa hacia Béliz. Conociéndolo a Béliz, sería extraño que levante la voz o pase a la violencia física, al margen de la repercusión por la nota de Roberto García.

Massa se presentó con dos alternativas para ministro de Economía, con la idea de que hubiese una conducción unificada entre el Ministerio, el Banco Central y la AFIP. Uno de los nombres que propuso fue el de Martín Redrado, pero se dio cuenta que no estaban dadas las circunstancias para eso. Sí le preguntó a Marco Lavagna, y hay dos versiones, unos dicen que le respondió que no pero, desde el lado de Sergio Massa, no son tan terminantes con la negativa.

Después Cristina habló una hora con Alberto y los nombres que se chequearon fueron los de Emmanuel Álvarez Agis y Silvina Batakis. Se hizo una consulta con Álvarez Agis, pero rechazó la propuesta. A Batakis la propuso Miguel Ángel Pesce y ella aceptó. Alguien que fue tanteado para ocupar el cargo, hace poco decía que nadie que esté en la actividad privada con expectativas aceptaría el cargo por la crisis interna. Entonces tenía que ser una persona comprometida con la política y el peronismo.

¿Cómo salen parados de esto Massa, Scioli, Alberto, Cristina y Manzur?

Sergio Massa cree que Alberto Fernández no tuvo el coraje de hacer un cambio más profundo, que era lo conveniente. Si bien él planteó esto, no lo vieron con la decisión terminante para convencer al Presidente. Intentó comunicarse con Cristina Kirchner, pero no lo logró y era un apoyo que necesitaba. Si a Alberto le va mal, difícilmente alguien comprometido con la gestión tenga chances parar el 2023. Scioli también se aferró a Batakis porque tuvieron una relación correcta en la provincia de Buenos Aires y si funciona intentará tener un perfil como padrino de ella.

Veo difícil que Cristina Kirchner vaya a ser candidata presidencial en las próximas elecciones por la imagen negativa que no mejoró. Para Alberto es difícil estar en medio de la situación donde renuncia un ministro imprevistamente, donde no hay un remplazo ideal y la vicepresidenta se siente con derecho propio para pedir medidas. La suerte de Alberto Fernández está en el aire y dependerá de la inflación como tema central.

