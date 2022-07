Un grupo de bonistas "prendió fuego" al gobierno por la designación de Silvina Batakis

Este domingo, el presidente Alberto Fernández nombró como nueva titular de Economía a Silvina Batakis, hasta ahora secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior, tras la abrupta saluda de Martín Guzmán el sábado pasado.

El nombre surgió del consenso entre Cristina Fernández y el Alberto, sin embargo, economistas, políticos y analistas del mercado plantean dudas por el contexto político en el que asume Batakis, ya que no fue la primera opción del presidente para tomar el hierro caliente que dejó Martín Guzmán.

En ese contexto, el grupo de tenedores de bonos Argentina Exchange Bonholders que, se identifica como “un grupo organizado de instituciones de inversión conocido como el Grupo de Bonistas de La Bolsa”, emitió su ácida opinión en las redes sociales.

“Cuando se te está incendiando la casa, en general es mejor llamar a los bomberos que a un piromaníaco, ¿no?”, escribió el grupo de inversores en Twitter.

Este comité está formado por los bonistas de los canjes de deuda externa de 2005 y 2010, y agrupa entre otros a Monarch, VR, Cyrus y HBK.

Vale recordar que en agosto de 2020 habían aceptado reestructurar títulos soberanos en dólares que había emitido el país.

Más referentes suman sus dudas a la designación de Batakis

Uno de los puntos que más inquietantes es la manera en que Batakis llegó al cargo, como una de las últimas opciones del presidente Alberto Fernández de una lista de profesionales.

“Más allá del nombre, el problema es que haya trascendido la manera en que fue designada, porque desacredita a quien sea”; explicó la consultora Mariel Fornoni, directora de Management & Fit al mencionar la manera en que fueron trascendiendo las discusiones este domingo en la Quinta de Olivos, según la cita NA.

PERFIL, por su parte, consultó a Mauro Cognetta, Managing Partner de Global Focus Investments, quien opinó que: “Las expectativas sobre Batakis están vinculadas a su pasado”, comenzó diciendo el también docente del CEMA.

“Para contener la inflación hay que bajar la emisión monetaria, liberar los tipos de cambio levemente, sacar los controles de precios que no sirven y hacer una reforma profunda. No creo que esto suceda, basándome en la ideología de esta nueva ministra y su curso de acción. Parece ser que es una ministra más de transición, porque ya de por sí parecía muy difícil que alguien tomara el hierro caliente que dejaba Guzmán. De hecho, se rumorearon nombres de mucho más tenor y trayectoria económica que deben haber dicho que no”, señaló.

“Uno de los principales problemas que enfrenta Batakis es los pocos dólares que hay. Si Guzmán se fue cumpliendo las metas, eso fue a un costo muy alto de haber restringido los dólares a las empresas. Asimismo, con la inflación, la ministra, tiene muchos flancos que atacar hoy en día. Sabemos lo que tiene que hacer, la pregunta es si lo va a hacer”, advirtió Cognetta.

“Es natural que la reacción del mercado no sea buena. Ya hablaron el fin de semana los dólares cripto. Esperemos que los bonos CER no se vean impactaos. El mercado va a reaccionar evaluando a una ministra de Economía que no es promercado. Por lo que no cae bien el perfil de la nueva ministra. Esto puede ser inicialmente, pero hay que ver como se desenlazan los hechos en los próximos días”, agregó.

Por su parte, el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay afirmó que: “es un momento muy preocupante” y que la batalla la “ganó Cristina”. “Viene con la venia de la vicepresidenta en un equipo en el que presidente no la hubiera elegido. Era la cuarta opción. Eso ratifica el rumbo que marcó Cristina desde el primer día” opinó.

