Inflación, retenciones y FMI: las principales definiciones económicas de Silvina Batakis, la nueva ministra

Para Silvina Batakis no hay pobreza "digna". La nueva ministra de Economía tiene la idea plasmada en su cabeza y fija en su cuenta de Twitter, donde asegura que hay que combatir el fenómeno "con un Estado que planifica e interviene". Confía en que para bajar la inflación es necesario diversificar la estructura productiva, que los salarios deben ser más altos que los precios y que hay que regular el precio de los combustibles.

Tras el portazo de Martín Guzmán, su sucesora plantea, a priori, un esquema ideológico diferente respecto de lo que debe ser la gestión económica de un país. "Los salarios deben ir por encima de la inflación. Es uno de los motores de la economía, no sólo es ideológico", sostuvo en 2018 la flamante funcionaria.

En aquel entonces brindó una completa entrevista a PERFIL que deja en claro su manera de pensar la economía y cuyos temas son de gran actualidad.

Silvina Batakis: "La política monetaria de Cambiemos es criminal"

La Argentina viene de una semana de fuerte corrida cambiaria, desatada durante los últimos días de Guzmán en el Palacio de Hacienda y por lo que se decidieron dos compras récord de dólares.

A propósito, Batakis cree que al control cambiario "lo sugiere hasta el FMI", pero "trataría de bajar la presión del tipo de cambio a través del turismo: debería haber un tipo de cambio diferencial por otros sectores y también más control de las importaciones". El último punto fue reclamado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso en la CTA.

Batakis y la inflación

La nueva ministra de Economía supo llevar a cabo esa misma tarea en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Daniel Scioli.

Su paso por ese cargo es recordado de manera positiva, lo que no quita que no haya habido inconvenientes en ese camino. Uno de ellos fue a mediados de 2012 cuando se complicó el pago de salarios y medio aguinaldo y la Nación, con Cristina Kirchner presidenta, debió mandar un millonario auxilio post reto a la Provincia en cadena nacional.

Por aquellos momentos la inflación ya era un concepto de la diaria en el país. "Es un fenómeno que se combate seriamente si abordamos la diversificación de la estructura productiva y en Argentina hay que hacerlo", decía Batakis tiempo atrás.

Para José Luis Espert, "Batakis es Cristina" y el acuerdo con el Fondo Monetario "corre peligro"

La "diversificación" planteada por la ex secretaria de Provincias del Ministerio del Interior contempla a "la pampa húmeda que es la zona más fértil del mundo y genera una rentabilidad muy alta que naturalmente no genera la industria".

Convencida de que la inflación es un fenómeno multicausal cree, por el contrario, que es una "miopía absoluta" la idea de que en realidad se trata de un proceso monetario.

Déficit fiscal

Mientras la idea de la baja del déficit fiscal es profesada por el discurso económico de la oposición y los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario -con el que ahora deberá gestionar Batakis-, la nueva ministra cree que se trata de una variable "manejable" entre el 2%, 3% o 5%.

Batakis y Scioli: trabajaron juntos en la Provincia y ahora lideran dos Ministerios clave.

"Usan el déficit como el problema pero no es tan distinto a otros países. Lo mejor es el superávit gemelo que solo sucedió con Néstor Kirchner. Lo ideal no es posible. Cuando enfatizan en el gasto público, buscan ocultar los ingresos para que no haya más controles y así haya más ganancias", sentenciaba.

Retenciones, FMI y tarifas

Para la nueva funcionaria del gabinete, para hablar de retenciones primero hay que entender que "no son un invento argentino, están en cientos de países".

"Cuando se sacan las retenciones del maíz suben los precios del pollo y el cerdo. Es matemático. El productor, cuando compraba maíz hasta diciembre de 2015 sabía que el precio internacional era X. Pero en Argentina era X menos la retención. En cambio, con la quita del impuesto ahora el precio es X. O sea, te contenía la inflación. Eso se llama política económica". Con ese ejemplo, Batakis se posicionó a favor de ese elemento de la política económica.

Fernando Iglesias viajó 11 años para reírse de Silvina Batakis: "Ahora sí, la señal que esperaban los mercados"

Respecto del acuerdo con el FMI, la nueva funcionaria deslizó tiempo atrás que el primero se firmó en 1956 y ya tiene carácter de internacional, por lo que "no tiene cláusula de salida, no así los programas económicos que impone". "La deuda se devolverá a mediano/largo plazo", afirmó.

Hace tres años Batakis participó de la redacción del libro "Radiografía de la provincia de Buenos Aires. Crisis de un territorio en disputa". Ahí sostuvo, entre otras cosas, que el ajuste y la apertura al capital financiero durante el macrismo se sintió con particular fuerza en la provincia de Buenos Aires. Eso, explicó, fue porque la ex gobernadora María Eugenia Vidal "incorporó un acelerado endeudamiento como un elemento central del programa económico provincial".

En materia energética, la nueva ministra también cree que es necesaria la regulación del precio de los combustibles. Es más, que "debe haber un servicio total del Estado" en materia de servicios energéticos como luz y gas.

En tiempos de gobierno macrista, Batakis reconocía que "había errores en los sistemas tarifarios" del kirchnerismo. Sin embargo, "lo que se hizo ahora es terrible (...) los nuevos contratos blindaron a las empresas".

Fuerte apoyo en un momento crítico

Mientras el fin de semana se llevaban a cabo las negociaciones para definir el nombre del nuevo ministro o ministra, gran parte de las especulaciones sostenían que debía tratarse de un perfil con fuerte apoyo político.

Y hasta el momento pareciera que Batakis cumple con ese punto, ya que no fueron pocos los funcionarios y dirigentes del albertismo y el kirchnerismo que celebraron su llegada. A ese esquema se le suma el visto bueno de los gobernadores del PJ y a medida que pasen los días habrá que ver cómo reaccionan, por ejemplo, los empresarios.

"Batakis es una excelente economista, el trabajo que hizo en la provincia de Buenos Aires fue brillante, sobre todo en un momento en el que se venía con algunas complicaciones y los resultados están a la vista", dijo esta mañana el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

"Es una mujer a quien conozco desde hace tiempo, una economista de gran excelencia y obviamente en el transcurso de la tarde estaría haciéndose cargo de Economía", decía más temprano el jefe de Gabinete Juan Manzur.

Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y uno de los líderes de la "Liga de Gobernadores" también celebró la llegada de Batakis. "Nuestros mejores deseos para la gestión. La sensibilidad de mujer y la convicción de pensamiento, una combinación óptima en estos tiempos de desafíos".

AS/fl