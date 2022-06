Martín Redrado: "El desafío es la estabilización junto al crecimiento económico, no el ajuste"

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que el ajuste no es al camino para resolver los problemas y "el desafío es la estabilización junto al crecimiento económico". Además destacó que "no se atacan los problemas de fondo" y existe un "descalabro por falta de coordinación". También habló de sus diálogos con Cristina Kirchner y el valor real del dólar.

Sobre las reuniones de Cristina Kirchner con economistas que no piensan como ella. ¿Cuál es tu análisis?

Siempre vengo haciendo propuestas superadoras y, así como marcamos los errores, damos opciones para mejorar. Jamás detractoras. Es muy bueno encontrarse con alguien que no piensa como uno y entiendo que eso hizo la vicepresidenta.

¿Es posible que desde la oposición estén haciendo pronósticos exagerados y contribuyan a ahondar la crisis?

Se puede hacer una crítica a los economistas en ese sentido. Quienes vaticinan siempre los peores presagios tienen más titularles y espacio en los medios. También los políticos, por tomar un centímetro más en una página, se desesperan por eso y hacen vaticinios más extremistas. Pero eso se ve enseguida porque deben fundamentarlo con cuestiones concretas.

Melconian presidente

¿Hay algo de deseo en que se produzca un desorden macroeconómico para que el nuevo gobierno no pague el costo de hacer grandes reformas?

Más allá de los deseos de cada uno, se están acumulando distorsiones en la economía argentina. En materia de inflación lo vivimos todos los días y no hay una relación clara de precios de elementos básicos para nuestra vida diaria. En la construcción los precios son por 48 horas y no se atacan los problemas de fondo. Siempre hubo una visión parcial de la economía, de ir tomando medidas sin tener en cuenta el contexto general. Hacer política económica y social es tener en cuenta una integralidad que no se vio ni en este gobierno ni el anterior. Por como está armado el ministerio de Economía, cada uno va por su lado. La corrida sobre los títulos públicos se vincula con la falta de coordinación.

¿Es responsabilidad del Banco Central?

Alguien tiene que mandar, porque no pude ser que un organismo público venda títulos de forma considerable por 4 mil millones de pesos. Detrás de eso sigue el sector privado y eso genera el fenómeno "Puerta 12", donde todos quieren salir, la puerta es chica y ahí se produce el descalabro por falta de coordinación. Lo que tenemos es que los problemas de fondo no se atacan de manera integral.

Miguel Ángel Pesce: "Lo que esperamos es que la inflación continúe desacelerándose en los próximos meses"

¿Sería justo decir que hay un gobierno que quiere llegar a diciembre del 2023 sin riesgo de reforma? ¿La oposición trata de tirarle bombas para forzarlo al ajuste?

Está faltando un enfoque superador. El desafío es la estabilización junto al crecimiento económico, no el ajuste. Hay que ordenar un programa fiscal, monetario, con políticas de ingreso, estabilización, desindexación del gasto público y generar incentivos impositivos para que los dólares físicos que está en el país se puedan volcar al consumo y la inversión. Se necesitan estímulos para modernizar y simplificar la estructura tributaria, para ampliar la base y pagar menos impuestos. También un impulso a la exportación y retenciones cero para las empresas que incrementen las exportaciones en 12 meses. Se necesita fortaleza política y eso no está porque se ve fragmentado.

Juan Luis González (JLG): Retomaste la relación con Cristina Kirchner. ¿Mantenés el diálogo con ella? ¿La notaste preocupada por la economía?

Se recuperó el diálogo y el último fue hace dos semanas, por teléfono. Por supuesto que la noté preocupada, preguntaba por números específicos y estaba bastante encima de la coyuntura. El tema de las exportaciones también estaba entre sus preocupaciones y, en particular, la acumulación de reservas del Banco Central.

La caída de Milei, la imagen de Rodríguez Larreta y los límites de Cristina Kirchner y Macri

Nuria Am (NA): ¿Cuál es el valor real del dólar?

No se puede mirar una sola variable, los precios son todos relativos. El valor real del dólar hay que medirlo en relación con algo. No se pude decir cuál es el valor del dólar porque sería una mirada chica de la economía. Hay que revisar al política cambiaria e impositiva. No se puede partir la realidad económica.

Miguel Kiguel planteaba desdoblar el mercado cambiario. ¿Estás de acuerdo?

Siempre planteo que el dólar tiene que ser único. Cualquier otro enfoque es distorsivo, incluso en momentos de tensión cambiaria, como lo tuvimos en épocas de crisis financiera internacional. Nosotros hicimos políticas económicas guardando en épocas de vacas gordas y nunca tuvimos cepo. No se puede tener varios precios para un mismo producto.

JL PAR