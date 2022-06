Ramiro Marra: "Estamos peor que en el 2001, camino a la hiper de 1989 con un 400% de inflación"

El dirigente político y youtuber financiero, Ramiro Marra, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que la situación económica es peor que la del 2001, encaminados hacia una hiperinflación y con una inflación que llegaría al 400% anual. También cuestionó las críticas de Carlos Maslatón hacia los libertarios y explicó el "Plan motosierra" de Milei para recortar el gasto. Además anticipó su pronóstico sobre el valor del dólar.

Carlos Maslatón habló de la hermana de Javier Milei como una "figura autoritaria". ¿Cuál es tu opinión?

Karina es mi amiga, le tengo mucho aprecio. No se tiene que hablar de ella porque no es una figura pública. Hay que respetarla porque se la expone y no tiene nada que ver con esto. Tenemos que sacarla del medio.

¿Cómo ves al discusión entre Maslatón y Milei?

No es el momento de tener esas discusiones. Es un error que cometemos los políticos, lo mismo que hacen los demás. Se tiene que hacer en privado, no en público. Tenemos que concentrarnos en los verdaderos problemas porque damos lugar a que pregunten cosas que no ayudan al país para salir adelante.

Carlos Maslatón denunció que Javier Milei contrató "trolls" en su contra y habló de "malversación"

Hiciste un sorteo entre tus seguidores para ver quién acierta el valor del dólar del viernes. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cuál es tu cálculo?

Estaba viendo la televisión y, como estoy mucho tiempo en Twitter, jugué con algo que tanto hace hablar a los argentinos. A pesar de ser diputado, que es una gran responsabilidad, soy youtuber financiero y este es un tema que está siempre presente entre la gente que me sigue. Participaron nueve mil personas en 12 horas.

Me sirve para ver si se cumplen las expectativas de mercado. Puede pasar cualquier cosa, es tanta la inestabilidad que se convierte en un juego. El dólar estaba dormido, se despertó y los movimientos hacia arriba son muy fuertes. Puede pasar que se calme después, pero no sabemos hasta dónde va a llegar.

¿En qué consiste el "Plan motosierra" de Javier Milei?

Es un recorte del gasto. El problema del país parte del déficit en términos fiscales y hay que bajar gastos. Siempre se habla del gasto social, pero hay que ir por el gasto político. Hay que recortar ministerios, detrás de cada uno hay programas que no le dan beneficios a la sociedad. Se puede recortar eso y estoy trabajando para lograrlo porque es lo más importante para desarrollar.

Economistas de la oposición dicen que el plan económico del próximo Gobierno dependerá de cómo llegue y qué deje la gestión actual. ¿Cómo pensás que se va a llegar en diciembre del 2023?

No vamos a recibir nada, vamos a quedar destrozados. Será una crisis más aguda y tendremos que empezar todo desde cero. Eso te da una oportunidad de hacer reformas profundas. Hay que asumir la realidad y aceptarla. Esto cada vez se acelera más, estamos en una crisis macroeconómica que se va a profundizar y es el momento de hacer las reformas.

¿Te imaginás algo similar al 2001?

Estamos peor que en el 2001, camino a la hiper de 1989 con un 400% de inflación. Sí tenemos menos conflicto social, pero estamos mal en la calidad de vida. La crisis es de mucho tiempo y se profundiza en comparación con las otras. Ya estamos en un shock si se habla del 80% de inflación. El pronóstico es terrible.

JL PAR