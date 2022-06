De la Ucedé a Milei, los roces de Carlos Maslatón con distintos espacios liberales

En el último tiempo, el referente libertario Carlos Maslatón hizo visible e intensificó la interna que se vive en La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera el diputado Javier Milei. Recientemente, el abogado volvió a manifestar su descontento con el economista y aseguró que competiría con él en una PASO en caso de que "se convirtiera en un hombre dictatorial junto a su hermana Karina y Carlos Kikuchi".

Los dardos entre el analista e influencer y el legislador nacional comenzaron luego del acto que Milei realizó en el club El Porvenir, el cual tuvo una convocatoria más baja de la esperada y Maslatón desató una ola de críticas contra Karina Milei y Kikuchi, "armadores" de la campaña de LLA. Por su lado, el espacio político ya habían aclarado que "Maslatón no es parte del espacio, por lo que es incorrecto decir que hay interna".

El abogado y ex concejal de la UCD, Carlos Maslatón.

"Me acaban de contar que Milei dijo que él juega en la Champions League y Maslatón en la Primera D. No pasa nada, si le gusta divertirse con eso. ¡Esto es Milei!", expresó el abogado recientemente en una entrevista con C5N. Inmediatamente lanzó: "Si dice que abre el juego a las PASO, ahí veremos. ¿Cuál es el problema? Voy a sacar 2 ó 3% nomás. Adelante, procedan. Que abran la interna".

El diputado libertario, en tanto, se refirió al letrado en declaraciones al programa radial Argenzuela, donde sostuvo que el propio Maslatón "reconoce que es un militante inorgánico -siempre se definió como un puntero gratuito de Javier Milei- que no es parte de LLA". "Hay una línea interna de alguien que no forma parte de la estructura del partido y tiene que ver con las redes sociales", lo ninguneó, tal cómo lo había hecho tiempo atrás el actual diputado bonaerense, José Luis Espert.

La Libertad Avanza: Milei quiere despegarse de Maslatón, pero Kikuchi suma cada vez más críticas

Las duras críticas entre Maslatón y Espert

“¿Y quién es Maslatón?”, había cuestionado irónicamente Espert sobre el experto en inversiones bursátiles durante una charla en la Universidad Católica Argentina meses atrás. Allí, el economista fue consultado por un presunto seguidor suyo que le preguntó por los rumores sobre un posible paso hacia Juntos por el Cambio, consignando las publicaciones de Maslatón en Twitter.

El abogado había mencionado reiteradas veces que Espert se codeaba con la actual mayor coalición opositora y que esa fue una de las razones por las cuáles Javier Milei decidió separarse y, en consecuencia, él también. “Arreglaste con Macri y Larreta, campeones del despilfarro y del endeudamiento”, había apuntado el hombre que popularizó los términos "barrani" y "proceda".

Maslatón agudizó la interna libertaria y criticó a Milei por impulsar esquemas ponzis: “Carece de toda lógica”

En una charla virtual de 2020 con referentes liberales se entabló una discusión que terminó con serias acusaciones. Allí, Maslatón denunció que Espert fue "financiado" por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Gonzalo Díaz Córdoba, que fue parte de su equipo de campaña, le retrucó: "Presentamos la candidatura de la esposa de Carlos Maslatón a jefa de gobierno de la Ciudad y un día me llama Maslatón para decirme: 'Mirá, Mariquita (Delvecchio) es empleada del Consejo de la Magistratura".

Por qué Javier Milei y Calaca Roja Espert siguieron caminos políticos separados? Lo avisé por aquí en marzo y todos me putearon. Señores, Espert y Rosales quisieron venderle a Sombrilla Larreta bajarlo a Milei por una valija llena de millones de dólares y fracasaron. No olvidar. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 23, 2021

"Al ser incompatible, asumo que ante un contrato del Estado, un tipo millonario como vos y cagando la candidatura a jefe de gobierno porteño, que era lo que más le interesaba a Larreta, vos elegís que nos quedemos sin candidato", añadió. Y prosiguió: "El objetivo era llegar vivos a las elecciones generales y que Espert estuviera en el debate presidencial. No teníamos ni un fondo de campaña y ese arreglo nos permitió que fuera candidato de todas maneras".

Carlos Maslatón y José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad.

Quién es Carlos Kikuchi, el "armador" de Javier Milei que agita la interna libertaria

Cuando le preguntó si "estaba confirmando que se 'afanaron' la guita de la campaña de Espert", respondió: "No lo niego, estoy diciendo que no tengo pruebas en lo contrario". En aquel entonces, en diálogo con PERFIL, tanto el actual diputado como fuentes del Gobierno de la Ciudad desmintieron "categóricamente" esas afirmaciones y aunque reconocieron el apoyo político negaron un acuerdo.

Ya en 2022, Maslatón cuestionó a Milei por un posible acuerdo con el ala más dura de Juntos por el Cambio. "Estimado Milei, hemos entregado nuestra militancia y dinero para que vos seas el Presidente 2023. No quisiera tener que apodarte en el futuro como 'Capitán Araña'. Tu fascinación escénica por la figura de Macri me tiene muy preocupado. No nos traiciones como Kikuchi", afirmó en un tweet.

Maslatón, el PD, la Ucedé y Rodríguez Saá

Carlos Maslatón cobró notoriedad en la década de 1980 como cofundador de UPAU (Unión para la Apertura Universitaria), que rompió la hegemonía de la izquierda y le disputó el liderazgo al radicalismo en los establecimientos estudiantiles. Había sido parte del Partido Demócrata (PD) antes de llegar a la Unión de Centro Democrática (UCD), que congregaba a la derecha liberal-conservadora tradicional.

Recibió la invitación del líder de la Ucedé, Álvaro Alsogaray, para sumarse y, a pesar de cierta hostilidad interna en el espacio, en 1987 Maslatón logró obtener una candidatura a concejal en la ciudad de Buenos Aires.

Milei carece de autoridad para decir que yo no estoy en La Libertad Avanza. Esto es un movimiento político, se maneja con reglas de participación de la política. Los partidos y los movimientos carecen de dueños, no son empresas ni ejércitos ni tampoco la administración pública. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 21, 2022

Después de su mandato como edil decidió dar un paso al costado en la política y dedicarse a las finanzas. Ese hecho también coincidió con la aparición de otras figuras liberales junto a Carlos Menem como presidente, que hizo que la Ucedé perdiera peso.

Sin embargo, en 2013 fue como candidato a diputado de Compromiso Federal, el espacio de Alberto Rodríguez Saá, quien se postulaba como senador. Allí compitió contra José María Vernet, Marcelo Puella, Moisés Ikonikoff, Teresa Calleri De Gennaro, Miguel Angel Lacour, pero perdió la interna exponiendo que "le robaron la elección".

"La política no me aburrió pero me empezó a parecer más rutinaria y yo quería hacer otra cosa. Desde el año 1992 no tuve más ningún cargo público. Soy un tipo pro-política pero necesito cosas más vanguardistas. No ser yo vanguardia, sino acompañar movimientos de cosas que se van inventando", le contó hace poco a Caja Negra (Filo News) el abogado que en Twitter se continúa definiendo como "liberal de derecha nacional anticomunista", "capitalista manchesteriano" y "puntero marginal de Javier Milei 2023".