Maslatón calificó a Milei como el 'Capitán Araña' y le pidió: "No nos traiciones como Kikuchi"

Carlos Maslatón subió la intensidad de sus acusaciones contra Javier Milei y le advirtió que no se transforme en un "Capitán Araña". "Capitán Araña es aquél que tras embarcar a la tripulación decide no zarpar, traicionar y quedarse en tierra", escribió el mileista en su cuenta de Twitter.

"Estimado Milei, hemos entregado nuestra militancia y dinero para que vos seas el Presidente 2023. No quisiera tener que apodarte en el futuro como 'Capitán Araña'. Tu fascinación escénica por la figura de Macri me tiene muy preocupado. No nos traiciones como Kikuchi", advirtió el analista financiero.

"El líder del liberalismo argentino, Javier Milei, ha decidido lamentablemente prohibir las líneas internas en el Movimiento. Está muy ofendido por el crecimiento de 'Avanzan los Aliados' que enfrenta al El Eje destructivo de Karina Milei y Carlos Kikuchi. Milei suprime mercado", anunció.

Sin embargo, la denuncia no quedó allí. "Muchos militantes de Avanzan los Aliados han sido amenazados económicamente por Milei en el sentido de que si no cesan sus actividades les serán cortados los ingresos que reciben, tanto los que provienen de fondos del estado como los 100% barrani que se recaudan regularmente", escribió.

Estos cuestionamientos se suman a los que viene señalando en contra de Carlos Kikuchi, armador de La Libertad Avanza, y Karina Milei, hermana del diputado. "Todos los militantes liberales de la República Argentina apoyamos a muerte a Javier Milei Presidente 2023. Pero ninguno de nosotros va a aceptar ninguna orden más de Karina Milei, dictadora barata e ignorante en todos los aspectos, ni del traidor infiltrado de Carlos Kikuchi", había twitteado Maslatón el pasado sábado.

También comparó a la hermana del liberal con López Rega en un tweet contundente: "Karina es Kikuchi y Kikuchi es Karina. A no engañarse. Isabel era López Rega y López Rega era Isabel. Nosotros, Avanzan los Aliados, somos el nacional-sindicalismo. El líder Milei (Perón) debe reaccionar. Antes de que el Eje Karina-Kikuchi lo lleve a la catástrofe irreversible".

"Karina Milei puede ser perfectamente Primera Dama en la Presidencia de Javier Milei. Lo que no puede es conducir al Movimiento Liberal y mucho menos ser la jefa del Paredón de Fusilamiento de los militantes que no le gustan porque no le cayeron 'bien'", había advertido el polemista.

"Milei desconoce la política argentina"

En diálogo con radio Delta, Carlos Maslatón siguió con su dardos contra Javier Mieli y afirmó que el liberal "desconoce la política argentina y tampoco le importa mucho. Delegó la parte política en dos personas profundamente equivocadas".

"Trajeron a un viejo operador de prensa, Carlos Kikuchi, para una función de armado político de la que no tiene ni idea", subrayó.

