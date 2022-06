La Libertad Avanza: Milei quiere despegarse de Maslatón, pero Kikuchi suma cada vez más críticas

Lejos de calmar las aguas, la interna de La Libertad Avanza que blanqueó Carlos Maslatón en los últimos días seguirá con dos rumbos bien claros. Javier Milei decidió apoyar a su hermana Karina, que fue acusada de “comandar el pelotón de fusilamiento”, y quiere despegarse del abogado ultraliberal.

Desde la Libertad Avanza aclararon que "Maslatón no es parte del espacio, por lo que es incorrecto decir que hay interna". El propio Milei señaló que “a veces las personas necesitan llamar la atención”.

“A veces las personas necesitan protagonismo porque si no quieren romper, claramente es algo todo sin sentido. Quizás busca un lugar que no lo tiene”, afirmó el diputado contra Maslatón.

Carlos Maslatón, crítico del armado libertario.

En ese escenario, fuentes del espacio remarcaron ante la consulta de PERFIL que Maslatón "siempre dijo que no es parte de La Libertad Avanza". "Sin ir más lejos muchas veces hizo declaraciones que iban a contramano de la opinión de Javier y del espacio", agregaron. Por eso, Milei se aferra a su hermana Karina, blanco de las críticas, e intenta correrse de Maslatón.

Este abogado, ex militante de la Ucedé, siempre se definió como un “puntero gratuito” y aclaró que no trabajó en la campaña y que no apunta a cargos. Quienes sí trabajaron para la elección de Javier Milei en la Ciudad fueron los legisladores porteños Eugenio Casielles y Ramiro Marra.

Las críticas al armado libertario

Maslatón fue el primero que salió a decir en público que estos dos dirigentes ex lavagnistas fueron corridos de la toma de decisiones del espacio. Sin embargo, hay varios que plantean los mismo y respaldan a Maslatón. Eligen hacerlo en privado, a diferencia del abogado que entre el domingo y el lunes salió en varias radios y canales de televisión.

“Javier es anárquico en todo, él no se encarga del armado político. Delega y después ve. Por eso se complica a veces encontrar referentes en las provincias”, explicó a PERFIL uno de los dirigentes que más lo escucha y trabaja para que la figura del economista llegue a todo el país.

Karina Milei, hermana de Javier Milei.

Además, contó a este sitio que Casielles y Marra “eran las dos personas que se encargan del armado político hasta principios de este año”. “Después apareció Carlos Kikuchi, que no tiene ningún otro mérito que haber trabajado con (Domingo) Cavallo”, contaron desde adentro.

“Kikuchi es la persona que está pegada a Milei. La que toma las decisiones es Karina, él no aporta ningún perfil profesional, por eso se producen los errores (en referencia al acto de El Porvenir, donde se vieron imágenes del estadio vacío)”, reconoció otra de las personas de La Libertad Avanza que se define “orgánica de Karina y Javier”.

Maslatón calificó a Milei como el 'Capitán Araña' y le pidió: "No nos traiciones como Kikuchi"

Fuego cruzado liberal

Lo curioso es que, frente al malestar que se percibe dentro de La Libertad Avanza con la gestión política, impulsado después del minúsculo acto en Gerli, solo Carlos Maslatón salió a criticarlo en público. Tanto en Twitter como en radio y televisión, el especialista en finanzas le pidió a Milei que corra del armado político a su hermana y al ex jefe de prensa de Domingo Cavallo.

“El líder del liberalismo argentino, Javier Milei, ha decidido lamentablemente prohibir las líneas internas en el Movimiento. Está muy ofendido por el crecimiento de "Avanzan los Aliados" que enfrenta a El Eje destructivo de Karina Milei y Carlos Kikuchi. Milei suprime mercado”, señaló en Twitter Maslatón en la mañana de este martes 14 de junio. Además, denunció abiertamente que muchos militantes “han sido amenazados económicamente por Milei”.

La respuesta de Milei por ahora es bastante sutil para un dirigente que no se caracteriza por la moderación. Cuando estalló el escándalo, eligió subir una foto con Eduardo Bolsonaro, el hijo del mandatario brasileño, y su hermana en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Mientras tanto, la caída de la imagen positiva, que tanto creció en último tiempo, y la poca convocatoria al acto en el conurbano siguen mostrando las debilidades de un espacio político en construcción.

